20 detalles de '¡Olvídate de mí!' que no deberías olvidar jamás

Es el día de San Valentín de 2003 y Joel se levanta algo aturdido de la cama, como si tuviera resaca. En la parada de tren que ha de llevarle al trabajo, de repente, algo parece inquietarle y cambia de idea, saliendo disparado hacía un convoy que va a llevarle en dirección contraria.

Con ese enigmático arranque, Michel Gondry levantaba el telón de ¡Olvídate de mí!, una de las mejores comedias románticas del siglo XXI, y la que mejor supo capturar la desorientación amorosa de la Generación X, aquellos que para entonces tenían entre 23 y 35 años.

En la cama en Montauk, una estampa de '¡Olvídate de mí!' Focus / The Academy

Desde su estreno, la cinta de Gondry, co-escrita por el cineasta, Charlie Kauffman y Pierre Bismuth, ha ido ganando adeptos convirtiéndose en un referente cinematográfico: recaudó unos 74 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales más de un millón cien mil provinieron de España, donde, según datos del ICAA, fue vista por más de 226 mil espectadores.

La cinta acaba de cumplir 20 años (se estrenó en EE UU el 19 de marzo de 2004, mientras que en España lo hizo el 23 de septiembre de ese año), así que no está de más rendirle un pequeño homenaje. Recordemos primero su premisa –la historia de amor entre Joel Barrish (Jim Carrey) y Clementine Kruczynski (Kate Winslet) a partir de los recuerdos en proceso de desaparición del protagonista, tras someterse a una operación de borrado de memoria– y, a continuación, estas 20 cosas sobre su producción para celebrar una anti-comedia romántica que no ha perdido, dos décadas después, ni un ápice de su encanto.

1. El título: 'Eterno resplandor de la mente inmaculada'

Aunque en España, las distribuidoras TriPictures y Vertice optaron por un título más de acorde con los de las comedias que Jim Carrey venía ofreciéndonos desde los años 90, el título original de 'Olvídate de mí!' es de un lirismo muy sentido y profundo.

El título, en concreto, proviene del poema Eloisa to Abelard'(1717), de Alexander Pope, y los versos a los que alude la película de Gondry rezan así: "¡Qué feliz es la suerte de la vestal sin tacha!/ Olvidarse del mundo, por el mundo olvidada./ ¡Eterno resplandor de la mente inmaculada! / Cada rezo aceptado, cada deseo vencido."

Kirsten Dunst, en '¡Olvídate de mí!' Focus

Es el personaje de Mary (Kirsten Dust) quien verbaliza los versos de Pope durante la noche en que se está realizando la operación de borrado de memoria de Joel. Ella trabaja como recepcionista de Lacuna Inc y está enamorada de su jefe, el Dr. Howard Mierzwiak (Tom Wilkinson), y esos versos acabarán tomando en la película un alcance tan intenso como inesperado.

2. Todo el mundo tiene que aprender algo

Los títulos de crédito de '¡Olvídate de mí!' comienzan cuando han pasado más de 15 minutos de la cinta y hemos visto ese primer encuentro entre Joel y Clementine. Pero... ¿es realmente su primera vez?

La canción con la que fluyen los créditos de inicio, una arrastrada versión de Beck y Jon Brion del Everybody’s Got to Learn Something de The Korgis, nos invita a pensar que así es, más aún porque se superpone a la imagen de Joel llorando a mares mientras conduce. Ahora bien, esa estampa es justamente el punto cero entre pasado, presente y fantasía del viaje mental y amoroso del protagonista, el momento de la decisión que conducirá a los protagonistas a aprender lo que significa de verdad una relación.

3. Un rodaje caótico

El rodaje de '¡Olvídate de mí!' fue un reflejo de la creatividad caótica de Michel Gondry y los actores tuvieron que aprender a hacer las cosas a la manera del excéntrico cineasta francés.

En un reportaje de 2019 de Vanity Fair, Carrey recordaba que Gondry odia la palabra 'acción', por ejemplo, y que empezaba a rodar ciertas escenas sin avisar. "Si dices 'acción' todo el mundo se convierte en un trozo de madera", confirmaba Gondry. "Y cuando dices 'corte', todo se vuelve fluido y vivo. Así que la palabra 'acción' se convirtió en mi enemiga", rememoraba.

Por su parte, Mark Ruffalo, Stan de Lacuna Inc en la película, contaba a a The Daily Beast, que siempre tuvo la sensación de que todo se estaba yendo de madre: "Estábamos rodando metros y metros de película al día, lo que, incluso para los estándares más excesivos, estaba fuera de control. Había cámaras rodando sin parar".

4. El fantástico mundo de manualidades de Gondry

Gondry, enemigo declarado de la manipulación digital de la imagen, se alió con el jefe de decorados Ron von Blomberg para intentar crear analógicamente los efectos especiales de la película. Para las escenas en las que Clementine tenía que aparecer mágicamente en diferentes habitaciones, por ejemplo, Gondry hizo construir puertas trucadas en el decorado por las que Winslet podía correr rápidamente y resituarse en el plano compositivo.

Bañeras gigantes y apenas trucos digitales en '¡Olvídate de mí!' Focus / The Academy

La secuencia más destacada de la creatividad manual de Gondry es el tramo de la película en el que que la pareja retrocede hasta el recuerdo de la infancia de Joel, ubicado en la cocina familiar y que acaba con los protagonistas bañándose en el lavadero.

Para lograr el efecto deseado, Carrey y Winslet tuvieron que sentarse en una bañera gigante durante varias horas. Fue un momento tenso, ya que según recordaba Carrey en Vanity Fair, Winslet llegó a marearse y, pese a ello, Gondry quería seguir rodando. Carrey estaba tan enfadado, recordaba el francés, que el director pensó que las cosas podrían ponerse feas, como llegaron a ponerse, de hecho, entre el actor y el cineasta.

5. Solo podía ser Jim Carrey, pero...

Gondry siempre tuvo claro que Carrey tenía que interpretar a Joel, aunque en 2017 reconoció a The Daily Beast que contactaron con Nicolas Cage para que protagonizara '¡Olvídate de mí!', ya que después del éxito de Leaving Las Vegas todo el mundo intentaba que el actor saliera en sus películas.

No obstante, Gondry, gran admirador de Carrey y de Mentiroso compulsivo, supo que el actor debía interpretar el papel cuando fue a verle al rodaje de la comedia Como Dios y se percató de algo diferente en él: "Es la sensación exacta cuando entras en una fiesta y sientes que todo el mundo se conoce menos tú", explicó el cineasta francés en Vanity Fair. "Siempre vi a Jim así. Como si no perteneciera".

Jim Carrey y Kate Winslet en '¡Olvídate de mí!' Focus/ The Academy

6. Carrey y Gondry, a grito pelado

Aparte de la discusión durante el rodaje de la secuencia en la cocina familiar de Joel, Gondry y Carrey se las vieron bastantes veces durante la producción. "Una de las últimas veces que Jim me gritó, empecé a gritarle y le dije: 'Jim, si me gritas, ya no me gustas. Y si no me gustas, no puedo dirigirte'", confesaba Gondry en Vanity Fair.

A pesar de sus diferencias, Carrey y Gondry volvieron a trabajar juntos en la serie Kidding, para Showtime.

7. Kate Winslet, sin pelos en la lengua

Gondry, por su parte, recordaba la sinceridad con la que Kate Winslet comentó las cosas que no le gustaban del guion de Kaufman. No le convencía, por ejemplo, que algunas de las ideas de Clementine se repitieran en varios pasajes, y señaló, recordaba Gondry en The Daily Beast, que la actriz propuso un poco más de sentimentalismo, ya que pensaba que no perjudicaría al tono de la película. "Me sorprendió mucho, así que luego me pareció creíble cuando dijo que era un gran proyecto".

Winslet, Kaufman y Gondry, en el rodaje de '¡Olvídate de mí!' Focus/ The Academy

El director francés estaba tan convencido de que Winslet era la mejor opción para interpretar a Clementine que, cuando el estudio quiso imponer a otra actriz, amenazó con abandonar el proyecto. Por suerte para todos, el estudio no forzó la situación. Gondry y Winslet se quedaron y la actriz recibió una nominación al Oscar a la Mejor actriz protagonista.

8. Los otros finales descartados

El guion original de Charlie Kaufman tenía originalmente un final más deprimente: Joel y Clementine no acaban juntos y el protagonista se marcha. Según Gondry, el guionista también consideró la posibilidad de que al final de la película se revelara que la historia de '¡Olvídate de mí!' había tenido lugar en la cabeza de Clementine todo el tiempo.

9. Una cámara inestable para filmar la desorientación amorosa

Otro de los logros de la película es la dirección de fotografía de Ellen Kuras. El alto contraste cromático y la cámara en mano le imprime a la película esa sensación de desorientación y desasosiego por la que transita Joel, y logra asimismo captar todo el dolor que va acumulando el protagonista a medida que se da cuenta de que no quiere eliminar a Clementine de su vida.

10. Un montaje infernal

Durante una entrevista en el podcast 'Hollywood Gold', de Daniela Taplin Lundberg, Anthony Bregman, uno de los productores de '¡Olvídate de mí!' contó que antes que la veterana montandora islandesa Valdís Óskarsdóttir hubo otra persona en las tareas de montaje, que abandonó por el caos de la producción.

"Nuestro montador había ganado premios de la Academia, un gran profesional. Tuvimos suerte de contar con él, pero el proyecto no se parecía en nada a lo que estuviera acostumbrado”, recordaba Bregman. Si el caos del rodaje alarmó a sus protagonistas, todo empeoró cuando ese montador anónimo no pudo aguantar y abandonó. Gracias al otro productor del filme, Steve Golin, se contactó con Óskarsdóttir y se pudo concluir un filme que pudo haber tenido otra forma incluso más laberíntica e ininteligible.

11. ¿Estuvo Tracy Morgan en el reparto de '¡Olvídate de mí!'?

Es una de los grandes interrogantes de la producción de '¡Olvídate de mí!', si el cómico del Saturday Night Live y 30 Rock Tracy Morgan llegó o no a interpretar al vecino de Joel en algunos flashbacks que no se incluyeron en la película.

Tracy Morgan en The Last Original Gangster TNT

En Vanity Fair Gondry y Carrey lo describían como "un genio de la comedia", pero Morgan jamás ha admitido que pisara esa producción y su nombre no aparece en los créditos de agradecimiento.

12. Ellen Pompeo fue Naomi

Quien sí aparece en los créditos de agradecimiento es Ellen Pompeo, que llegó a rodar algunas escenas como Naomi, la ex novia de Joel, que luego se descartaron en el montaje de la película.

Todavía hoy Carrey jura que Gondry eligió a Pompeo por su parecido con Renée Zellweger, con quien el protagonista había concluido su relación justo antes del rodaje de '¡Olvídate de mí!'. "A Michel le gusta tener sentimientos reales en la escena y química real, así que contrató a Ellen Pompeo, que es una actriz maravillosa", contaba el actor en Vanity Fair. "Pero ella me recordaba completamente a Renée. Su aspecto era similar. Y yo dije: ¡Bastardo! Y al final ni siquiera sale en la película".

13. El anuncio de Lacuna Inc

"Dont forget with Lacuna you can forget". Así se anunciaba la ficticia empresa especialista en el borrado de memoria liderada por el Dr. Howard Mierzwiak en una de las secuencias descartadas que aparecieron como contenido extra cuando la película se lanzó en el mercado doméstico.

14. La tragedia de Mary (que no apareció en el corte final)

El personaje interpretado por Dunst es uno de los más alucinantes de '¡Olvídate de mí!', porque ella encarna la esencia más trágica del borrado emocional de la memoria. Una de las escenas más devastadoras del filme es cuando Mary descubre toda la verdad que relata su ‘cinta’, al confesar su relación con el Dr. Howard Mierzwiak.

Esa secuencia era originalmente más larga y revela un dato tremendamente triste sobre Mary, y es que la joven interrumpió voluntariamente su embarazo durante su relación con Howard, casado y con hijos. Es en esa revelación cuando entendemos por completo el motivo por el cual Mary se venga y envía los cassettes a los pacientes de Lacuna Inc, pero se comprenden las razones que llevaron a Gondry a recortar esa secuencia, ya que Howard aparece como un auténtico miserable, y si algo evita la película es pronunciarse de manera explícita sobre las cuestiones morales del borrado de memoria.

15. La primera cita que nunca vimos

Otra escena descartada del metraje final es el recuerdo de la primera cita de Joel y Clementine, cuando Joel acababa de dejar supuestamente a Naomi. Es una escena muy bonita, pero es cierto que el encuentro en la playa de Montauk de los protagonistas posee la suficiente fuerza evocadora para que nos convenzamos de que Joel está verdaderamente enamorado de Clementine y quiere disfrutar de sus últimos recuerdos con ella.

16. Un Oscar merecido y ausencias inexplicables

'¡Olvídate de mí!' se llevó el Oscar al Mejor guion original, compitiendo contra 'The Aviator', de Martin Scorsese y escrita por John Logan; 'Hotel Rwanda', de Terry George y co-escrita junto a Keir Pearson; 'Los increíbles', escrita y dirigida por Brad Bird; y 'Vera Drake', también escrita y dirigida por Mike Leigh.

Aunque el premio nadie lo discute, llamó la atención que ni Carrey ni Gondry fueran nominados a Mejor actor y director, respectivamente, cuando Winslet llegó a ser una de las nominadas ese año. También sorprendió que no lograra entrar en la categoría de Mejor película. Seguro que si entonces se hubiera implantado el sistema actual de diez películas candidatas al Oscar en vez de las cinco de entonces, hubiéramos visto la cinta como en esa terna definitiva.

Charlie Kaufman, Michel Gondry y Pierre Bismuth ganaron el Oscar al mejor guión original por "Olvídate de mí". Agencias

17. Las adaptaciones que jamás se realizaron

Como todo hito de la cultura pop, ha habido varios intentos de adaptar en distintos formatos la película original. En Vanity Fair, Gondry contaba que alguien intentó llevar la historia de Joel y Clementine a Broadway. También explicaba que Kaufman había pensado en una secuela y hasta en una adaptación televisiva. Ni Gondry ni Carrey estaban involucrados, pero ambos habían dado su bendición a todas esas propuestas que jamás se llevaron a cabo. Por el momento.

18. Una película de frases inspiradoras

Las líneas de diálogo y soliloquios de Joel y Clementine han llenado las redes sociales de imágenes y frases del filme desde que estas existen, más o menos desde que se estrenó '¡Olvídate de mí!'.

Clementine diciendo verdades como puños en '¡Olvídate de mí!' Focus

Dejamos por aquí algunas de ellas:

- "Demasiados tíos creen que soy un concepto, o que les completo, o que les voy a hacer vivir. Pero yo sólo soy una chica jodida que está buscando mi propia tranquilidad." (Clementine a Joel en la secuencia onírica de la biblioteca)

- "Qué pérdida pasar tanto tiempo con alguien, sólo para descubrir que es una extraña." (Joel al final de la película)

- "¡Pero lo harás! Lo lo harás. Se te ocurrirán cosas. Y me aburriré contigo y me sentiré atrapada porque eso es lo que me pasa a mí." (Clementine al final de la película)

-"La arena está sobrevalorada. Sólo son pequeñas rocas." (Joel en la playa de Montauk)

-"No me cuentas cosas, Joel. Yo soy un libro abierto. Te cuento todo... cada maldita cosa embarazosa. No confías en mí" / "Hablar constantemente no es necesariamente comunicarse." (Diálogo entre Clementine y Joel en la cama)

-"¿Somos como esas parejas aburridas que dan pena en los restaurantes? ¿Somos los muertos de la cena? No soporto la idea de que seamos una pareja de la que la gente piense eso." (Joel en el restaurante chino)

-"Búscame en Montauk." (Clementine)

19. El cabello mutante de Clementine

Una de las interpretaciones más replicadas en internet tiene que ver con el simbolismo del cabello de Clementine a lo largo de la película, ya que va variando durante el metraje. La más obvia, que esos cambios de color simbolizan la naturaleza impulsiva e inestable del personaje. Pero el cabello de Clementine también posee otro propósito: situarnos en el orden cronológico de los acontecimientos.

Clementine y su cabello mutante en '¡Olvídate de mí!' Cinemanía

Cada color representa un periodo de tiempo y del estado de la relación entre Clementine y Joel. El color verde, el del primer encuentro con Joel, sería el comienzo y la primavera; el rojo sería el del amor, pero también el de la fantasía, ya que Clementine lleva ese color cuando Joel se da cuenta de que no quiere borrar sus recuerdos con ella; el naranja sería el del desamor, el del otoño de su relación; mientras que el azul sería el de la realidad presente, un color frío como el invierno y vinculado con la tristeza.

20. Ariana Grande también es fan

En el clip de We can't be friends (wait for your love), tema del reciente nuevo álbum de Ariana Grande, Eternal Sunshine, el director Christian Breslauer homenajea a la película de Gondry con la historia de una chica que quiere borrar todos los recuerdos de su antigua pareja, interpretado, por cierto, por Evan Peters.

