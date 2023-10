Harta del odio en redes, Brie Larson estaría contemplando su próxima salida del Universo de Marvel

En 2019 Brie Larson se puso en la piel de Carol Danvers, alias Capitana Marvel, por primera vez. Lo hizo en la película homónima, Capitana Marvel, que fue un triunfo en taquilla hasta el punto de superar los 1.000 millones de dólares y allanar el terreno para la sucesiva fiebre de Vengadores: Endgame. Estos logros, sin embargo, no han deparado ni en que haya grandes expectativas con la inminente secuela, The Marvels, ni en que la oscarizada Larson esté especialmente contenta con su papel. ¿La razón? Posiblemente, el odio en Internet.

Desde que Larson fue fichada para el papel, en conjunto a sus inquietudes feministas y diversas declaraciones, la actriz fue objeto de un odio misógino que intentó echar a perder la trayectoria de Capitana Marvel, en función al llamado review bombing. No funcionó, pero el clima hostil se ha mantenido desde entonces. La figura de Danvers fue importante en el desarrollo de Ms. Marvel y centra la película de Nia DaCosta que se estrena este 10 de noviembre (con unas expectativas de taquilla bastante discretas). Una vez The Marvels se haya estrenado, los días de Larson encarnando al personaje podrían estar contados.

Así lo ha dejado caer Joanna Robinson en el podcast The Watch. Robinson es coautora de un libro reciente, MCU: The Reign of Marvel Studios, donde recoge que Kevin Feige (en tanto a máximo responsable del invento) cree que a la saga aún le queda mucho camino por recorrer. Vengadores: Secret Wars, aún lejana en el tiempo, está prevista para concluir la actual Saga del Multiverso, y Feige cree que aun con ella “solo habrían arañado la superficie de lo que puede ser Marvel”. Habría mucho por venir, y Larson no tendría un lugar en ello.

Robinson asegura que Feige planea un “reinicio suave” luego de Secret Wars, y esto implicaría una nueva generación de superhéroes al tiempo que la marcha de los originales. Variosde ellos ya se han ido retirando: Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. o, trágicamente, Chadwick Boseman. La siguiente sería Larson, quizá a la altura de Secret Wars, y no de buen grado. “Marvel Studios puso a Brie Larson al frente del MCU. No creo necesariamente que fuera la persona equivocada para el papel, pero la reacción tóxica ha llevado a que Brie Larson ya no quiera interpretar a Carol Danvers”, declara Robinson.

Ateniéndonos a las palabras de la periodista, Larson está cansada de ser Capitana Marvel (aunque hasta ahora solo la hayamos visto en la película homónima y, brevemente, en Ms. Marvel y en Vengadores: Endgame). No vería el momento de irse, pero en lo que concreta su decisión ya ha encontrado una nueva franquicia millonaria a la que arrimarse: Fast & Furious, habiendo intervenido en la reciente décima entrega.

