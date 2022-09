Nuevos fichajes del MCU: Ke Huy Quan ('Todo a la vez en todas partes') se une a la segunda temporada de 'Loki'

Teniendo en cuenta que Marvel no quiere frenar su máquina, anunciando nuevo proyecto para cine o TV cada pocas semanas, es muy posible que en algún punto no quede intérprete en Hollywood sin unirse a sus filas. El MCU pilotado por Kevin Feige, además, siempre está atento a ver qué nuevos talentos puede sumar a su producción, y de este modo no le ha pasado desapercibido la gran sensación indie del año: Todo a la vez en todas partes. La película más taquillera de A24 coqueteaba con los multiversos al igual que hacía Doctor Strange en el multiverso de la locura, además de venir encabezada por una ilustre presencia de Marvel: Michelle Yeoh, vista en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Pero Feige quiere recortar aún más grados de separación con respecto a Todo a la vez en todas partes, de forma que en el marco de la D23 se ha anunciado que el coprotagonista de Yeoh, Ke Huy Quan, se ha unido al reparto de la segunda temporada de Loki. Ke Huy Quan es alguien muy querido, y no solo por su memorable aparición en la película de los Daniels: todos le conocimos por sus papeles infantiles en clasicazos como Los Goonies e Indiana Jones y el templo maldito. Este último film, de hecho, ha propiciado la imagen más bonita del evento cuando Quan se ha dejado fotografiar junto a Harrison Ford, quien venía a promocionar Indiana Jones 5 (con estreno previsto para el 30 de junio de 2023).

En lo tocante a Loki, se trata por ahora de la única serie de Marvel que ha sido renovada, y se espera que los nuevos episodios lleguen en algún punto del año que viene a Disney+. No han trascendido detalles de cuál es el papel de Quan, mientras está confirmado el regreso de Tom Hiddleston como el personaje titular y de Owen Wilson como su compinche Mobius. La aparición de Quan ha desatado el entusiasmo de la platea durante esta convención celebrada en Anaheim, California, pero no ha sido el único gran fichaje del que ha informado Marvel, lanzando más revelaciones entre los impactantes tráilers de Werewolf by Night y Secret Invasion, y la designación del elenco antiheroico de Thunderbolts.

Hablemos de la cuarta entrega de Capitán América. Esta, como supimos en la última Comic-Con, se va a titular Capitán América: New World Order, y nos presentará a Sam Wilson (Anthony Mackie) como sucesor de Steve Rogers (Chris Evans) portando el escudo del Capitán América. La sucesión se hacía efectiva en Falcon y el Soldado de Invierno, serie que será indispensable para la articulación de New World Order puesto que regresan algunos de sus personajes: es el caso de Danny Ramírez como Joaquín Torres y de Carl Lumbley como Isaiah Bradley, pero no de Sebastian Stan como Bucky Barnes.

A este le tocará militar en Thunderbolts junto a otro personaje de Falcon y el Soldado de Invierno: John Walker (Wyatt Russell), reemplazo fallido del Capitán América que regresará como US. Agent. No obstante, lo más llamativo de Capitán América 4 (que dirige Julius Onah tras firmar The Cloverfield Paradox) es que reaparecerá Tim Blake Nelson interpretando a Samuel Sterns, alias el Líder. Sí, Tim Blake Nelson (visto en La balada de Buster Scruggs o en Watchmen) ya había aparecido en el MCU, pero es posible que no te acuerdes porque esto sucedió en El increíble Hulk de 2008: en su última escena, de hecho, vimos como Sterns empezaba a convertirse en el Líder, villano de colosal cabezón que acostumbra a ser uno de los grandes enemigos de la Masa.

Tim Blake Nelson y Shira Haas

El MCU nunca había recogido ese cliffhanger, pero como ya se ha comprobado en She-Hulk con el regreso de Tim Roth en el papel de Abominación, parece haber un creciente interés por recurrir a la fallida propuesta de Louis Leterrier (que presentó a Edward Norton como Bruce Banner para luego rectificar con Mark Ruffalo). Samuel Sterns será un enemigo a batir en Capitán América 4, y la otra gran adición es Shira Haas, vista en Unorthodox. Ella interpretará a Sabra (apodo superheroico de Ruth Bat-Seraph), mutante al servicio del Mossad (servicio secreto de Israel) que pasará por ser la primera superheroína israelí que presenta el MCU. Se desconoce cómo se cruzarán sus pasos con los de Sam Wilson.

Logo de '4 Fantásticos'

Capitán América: New World Order se estrenará el 3 de mayo de 2024, precediendo la llegada a los cines de Thunderbolts el 26 de julio de 2024 y, con ella, el fin de la Fase 5. La Fase 6 será inaugurada con otra esperada película que, por cierto, también confirmó fichaje durante la D23. Cuatro Fantásticos, prevista para el 8 de noviembre de 2024, aún no tiene ningún intérprete asociado, pero ya ha encontrado sustituto como director tras la marcha de Jon Watts: como se rumoreaba, este será Matt Shakman, que obtuvo un gran prestigio al encargarse de Bruja Escarlata y Visión. Por dirigir Cuatro Fantásticos ha abandonado el nuevo film de Star Trek, así que esperemos que el esfuerzo le merezca la pena.

