De Florence Pugh a Sebastian Stan: 'Thunderbolts' confirma los miembros del Escuadrón Suicida de Marvel

Una vez estrenada Vengadores: Endgame, el Universo de Marvel ha seguido mostrando cariño por las agrupaciones superheroicas, como demuestra Eternals o el desarrollo de Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 como final de la trilogía de James Gunn. No obstante, estos films tienen la particularidad de que sus personajes siempre han venido en tropel: no son, como lo fue cada film de Vengadores, un crossover donde reunir a personajes llegados de otros rincones del MCU. En la pasada Comic-Con Kevin Feige anunció que la Fase 6 concluiría en 2025 con dos películas de Vengadores sin que aún sepamos quiénes serían sus integrantes: Vengadores: The Kang Dynasty (dirigida por Destin Daniel Cretton) y Vengadores: Secret Wars vendrían a clausurar la Saga del Multiverso.

Pero no supondrán el único gran crossover, ya que en paralelo se confirmó la existencia de Thunderbolts. Se trata de una agrupación alternativa de antihéroes reunidos por una causa común, al más puro estilo del Escuadrón Suicida de DC. Según se anunció que Jake Schreirer (Ciudades de papel) dirigiría y la película fijaba estreno para el 26 de julio de 2024, con la responsabilidad de finalizar por todo lo alto la Fase 5, el terreno estaba abonado para la especulación. ¿Quiénes serían los miembros de este grupo? Pronto quedó claro que uno de ellos sería la Yelena Belova que interpretó Florence Pugh con grandes aplausos en Viuda Negra, para retomar al personaje en la serie de Ojo de Halcón.

Poco más sabíamos, de forma que lo anunciado en la D23 ha despertado el entusiasmo de los fans. En el marco de este evento celebrado en Anaheim, Marvel ha anunciado quiénes son los personajes y actores protagonistas de Thunderbolts. Todos, como era esperable, son viejos conocidos, y todos han tenido sus rencillas con los Vengadores. Para empezar está la mencionada Pugh como Yelena Belova, hermanastra de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Quien apunta a ser la líder, o por la menos su Nick Fury, es Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus luego de varias apariciones previas en el MCU.

Ilustración de los Thunderbolts vista en la D23

Hasta aquí lo esperable, pero además Thunderbolts contará con el regreso de Sebastian Stan como Bucky Barnes, alias el Soldado de Invierno: mejor amigo del Capitán América que en Falcon y el Soldado de Invierno asistió a cómo Sam Wilson (Anthony Mackie) heredaba el escudo. Stan y Pugh son, pues, los grandes rostros de Thunderbolts. Los restantes son Aleksei Shostakov (alias Guardián Rojo, alias el padre adoptivo de Yelena Belova) reapareciendo como David Harbour tras debutar en Viuda Negra, Ava Starr (alias Fantasma, e interpretada por Hannah John-Kamen al ejercer de villana en Ant-Man y la Avispa) y Antonia Dreykov (alias Taskmaster, y presentada igualmente en Viuda Negra con el rostro de Olga Kurylenko).

Las filas de los Thunderbolts se cierran con John Walker, que fuera brevemente el sustituto del Capitán América en Falcon y el Soldado de Invierno. Walker (Wyatt Russell) resultó no ser digno del título, pero renaciendo como US. Agent puede hallar redención. Esto sería todo de momento, aunque sorprende que no se haya dicho nada sobre el Barón Zemo de Daniel Brühl. En los cómics es una figura vital para los Thunderbolts, pero su aparición en el film es muy probable: otro asunto será la importancia que tenga en relación a Pugh, Stan y los demás.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.