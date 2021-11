“No entiendo cómo vivimos en un mundo así”: Angelina Jolie reacciona a la censura de ‘Eternals’ por su trama homosexual

En las semanas previas al estreno de Eternals, Chloé Zhao mantuvo su propósito de que el metraje de la película se quedara como estaba, conservando tanto su escena de sexo (la primera del MCU) como la presencia de una pareja homosexual con hijo. Zhao aseguró que contaba con el apoyo de Marvel en esto y que no editaría la película para complacer a países con legislaciones homófobas, por mucho que esto pudiera afectar a la recaudación. Antes incluso de que se estrenara Eternals ayer 5 de noviembre, los medios se hicieron eco de que Arabia Saudí, Kuwait y Qatar habían prohibido la película, en respuesta a esta negativa de eliminar todos los elementos percibidos como problemáticos.

Marvel reveló hace tiempo que Eternals contaría con el primer superhéroe homosexual de la saga: Phastos, encarnado por Brian Tyree Henry. En este caso no se ha tratado de un mero queerbaiting: el personaje forma parte de un matrimonio gay de forma explícita, y de hecho este tiene varios minutos en pantalla. La prohibición de los países del Golfo Pérsico ya ha suscitado una reacción por parte de Angelina Jolie, que en el film de Zhao interpreta a Thena. La actriz, vía news.com.au no se anda con rodeos: “Si alguien se siente enfadado, amenazado o no lo aprueba ni lo aprecia es un ignorante”. También agradece a Marvel que no haya cedido a las presiones de estos mercados.

“Estoy triste por esas audiencias, pero muy orgullosa de Marvel por negarse a cortar esas escenas. Todavía no entiendo cómo vivimos en un mundo donde hay personas que no pueden apreciar a la familia que tiene Phastos y la belleza de esa relación y ese amor”. Durante la rueda de prensa de Eternals a la que asistió CINEMANÍA, el propio Henry hablaba de la importancia que tenía para el argumento la relación de Phastos con su hijo y su marido Ben (Haaz Sleiman), por cómo esta había fortalecido su vínculo con la humanidad. Eliminar esta subtrama habría causado en Eternals un efecto bastante señalado, pero afortunadamente nadie tendrá oportunidad de comprobarlo porque Disney y Marvel se han negado a editarla.

Eternals empieza su carrera en las carteleras con previsiones de taquilla que apuntan a los 150 millones de dólares, pero ya se ha topado con otro gran revés en el camino: una recepción crítica enormemente fría, que la señala como una de las peores películas de Marvel y que ha empujado su puntuación en Rotten Tomatoes a mínimos históricos (existiendo la posibilidad de que algunos trolls de Internet se hayan movilizado para el review bombing correspondiente). Pronto comprobaremos si esto afecta a la recaudación.

