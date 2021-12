“No debería ser una mujer”: El próximo James Bond será un hombre británico “de cualquier etnia”

El propósito de Sin tiempo para morir era despedir al James Bond de Daniel Craig, y ofrecer una conclusión satisfactoria al ciclo que dio inicio con Casino Royale mostrando al 007 más humano e introspectivo que nos ha presentado nunca la saga. Las críticas elogiosas concuerdan en que la jugada ha salido bien, como también lo hace la impresionante taquilla que ha cosechado el film de Cary Fukunaga, con unos 765 millones de dólares que sin embargo parecen no ser suficientes para que MGM obtenga beneficios. De hecho hay rumores de que el estudio, adquirido por Amazon hace algunos meses, ha perdido 100 millones a costa del COVID-19 y los numerosos retrasos de los que fue sujeto el estreno.

Nada de esto implica, por lo demás, que la saga haya concluido, y ahora la cuestión fundamental es aclarar quién sucederá a Craig como el agente con licencia para matar. Los cambios sociales de nuestra época han abocado a que se hable mucho sobre si Bond podría pasar a ser una mujer para sentenciar las acusaciones de machismo que han circundado desde siempre a la criatura de Ian Fleming, pero sobre esta posibilidad Barbara Broccoli (impulsora de la saga en compañía de su hermanastro Michael G. Wilson) tiene una opinión firme. Y la ha dado durante un perfil que The Hollywood Reporter ha trazado sobre ella, preguntándose cuál es el futuro de James Bond.

“Creo que será un hombre porque no creo que una mujer deba interpretar a James Bond”, apunta Broccoli, en sintonía a lo que dijo el propio Craig durante la promoción de Sin tiempo para morir. La productora ha confirmado que la búsqueda de un nuevo Bond comenzará el año que viene, dejando entrever que no había un plan prefijado para dar continuidad al definitorio final de la película de Fukunaga. “Creo en hacer personajes para mujeres y no solo en que las mujeres interpreten papeles de hombres. No creo que haya suficientes papeles para las mujeres, y es muy importante para mí que hagamos películas para mujeres sobre mujeres”, insiste sobre el tema.

Así que Bond ha de seguir siendo un hombre, pero Broccoli muestra flexibilidad sobre qué condiciones debe cumplir, más allá de ser británico. “Debería ser británico, aunque puede ser británico de cualquier etnia o raza”. Esto allana el camino de, por ejemplo, un eterno candidato como Idris Elba, pero el propio actor asume que ese tren ha pasado, y está por ver qué lista de aspirantes elaboran los productores en 2022. En otro orden de cosas, Broccoli está muy contenta con el trabajo de Fukunaga en Sin tiempo para morir (al que accedió tras la espantada de Danny Boyle); tanto como para plantearse que vuelva a dirigir un film de 007.

“Nos encanta Cary. Ha hecho un trabajo excepcional. No tengo ni idea de si hará otra. Lo hizo porque quería un reto, y está claro que lo consiguió”, comenta la productora. “Pero no estoy segura de si haría otra. Nos encantaría volver a trabajar con él”. Sobre la colaboración con Broccoli y Wilson, Fukunaga llegó a decir que “nunca había trabajado con productores que estuvieran tan involucrados creativamente”, y puede que no le importe repetir, estilo lo que hizo Martin Campbell cuando firmó las presentaciones tanto de Pierce Brosnan (en Goldeneye) como de Craig (en Casino Royale).

