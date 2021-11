Dwayne Johnson cree que está destinado a ser el próximo James Bond

No hay quien pare a Dwayne Johnson. Los últimos años han convertido a esta exestrella de la lucha libre en uno de los actores más cotizados y queridos del Hollywood actual, ascendiendo sus sueldos a cifras astronómicas y dando la sensación de que su éxito no conoce límites, como no sea la Casa Blanca para la que se ha postulado como candidato en alguna que otra ocasión. O bueno, también es verdad que no hay demasiadas franquicias icónicas en su currículum (con la excepción del Universo DC donde incurrirá por fin a través de Black Adam, el 29 de julio del año que viene), pero Johnson está dispuesto a enmendarlo echando mano de su carisma. Es así como, durante una entrevista con Esquire, se ha postulado con toda la confianza del mundo como nuevo James Bond.

Daniel Craig se despidió del personaje este año a través de Sin tiempo para morir, de modo que el papel anda vacante, y a cada tanto Internet se embarca en discusiones sobre quién podría ser el nuevo 007 (hay voces que se decantan por Henry Cavill, aun cuando ya optó para el puesto tras la salida de Pierce Brosnan y le rechazaron por su físico). Los motivos por los que Johnson cree que sería un buen Bond son muy sencillos: lo lleva en la sangre. Y es que el abuelo del actor, Peter Fanene Maivia (luchador profesional como él) llegó a participar en la franquicia, concretamente en Sólo se vive dos veces. El quinto film de Sean Connery como el espía, estrenado en 1967, presentaba a Maivia como uno de los sicarios de SPECTRA, y llegaba a combatir con el protagonista.

Según Johnson, esto le da derecho a protagonizar la saga. “Sí, mi abuelo fue un villano de Bond en Sólo se vive dos veces con Connery. Fue muy, muy guay. Y me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond”. Pero hay una condición inapelable. “No quiero ser un villano. Tengo que ser Bond”. Por supuesto el físico del actor se distancia diametralmente de anteriores iteraciones y no tiene ascendencia británica, lo que dificulta que los productores de la franquicia se decanten por él, pero quién sabe lo que el visible esfuerzo por actualizar a la criatura de Ian Fleming podría llegar a deparar. Por su parte, Johnson tampoco le ha dado más vueltas, reservando la entrevista para más revelaciones.

Como, por ejemplo, su costumbre de orinar en vasos durante los entrenamientos, algo que por supuesto necesitabas saber. “Normalmente los gimnasios donde entreno no tienen baño porque son el paraíso del hierro y ahí no hay baño. Solo hay calor, sudor y suciedad”, cuenta la estrella, que acaba de estrenar en Netflix Alerta roja con una audiencia que la ha colocado como la producción original más vista de la plataforma durante su día de lanzamiento.

