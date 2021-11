‘Alerta roja’ se convierte en la película más vista durante su día de estreno en Netflix (según Netflix)

200 millones de dólares. Ese es el presupuesto, según ha trascendido, que ha hecho posible Alerta roja. Una inversión impresionante, en su mayor parte destinada al caché del trío protagonista (compuesto por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot), que convierte a este film de acción y aventuras en la producción original más cara de la historia de Netflix. La plataforma de streaming ha querido impulsarla con la esperanza de que Alerta roja dé pie a una franquicia (de ahí su desenlace abierto), y ya que las críticas no parecían acompañar su esperanza radicaba en que los suscriptores quisieran verla. Era mucho lo que Netflix se jugaba con el film dirigido por Rawson Marshall Thurber (en su tercera colaboración con Johnson), y finalmente parece que todo ha ido como la seda.

Es decir, que Alerta roja ha cautivado a la audiencia, y a pocos días de que el film se estrenara el 12 de noviembre Netflix ha hecho público que ha llegado a batir un récord. Concretamente, el de película más vista en la plataforma durante su día de estreno. A la hora de valorar estos datos lo de siempre: el gigante de streaming evalúa la audiencia siguiendo criterios muy amplios (basta con ver un par de minutos de cada contenido para que se considere una reproducción), y es inevitable observar esta noticia con suspicacia. No obstante, el título de “película más vista en su estreno de la historia de Netflix” se ha ido extendiendo, y los intérpretes protagonistas ya lo han celebrado en redes sociales.

Para empezar tenemos a Johnson, con un vídeo desde su gimnasio de confianza. “Ya tenemos los números oficiales en 190 países. Alerta roja se ha convertido en el mejor estreno de una película en la historia de Netflix. 92% de audiencia. Os quiero, chicos, esta noche brindaré con tequila por vosotros y Alerta roja". Reynolds ha hecho lo propio con un chistecillo de su cosecha: “Guau, Alerta roja es el mejor estreno de una película de Netflix. ¡Enhorabuena a todo el equipo! No puedo esperar a ver Red Notice (Taylor’s Version)”. Esto último es, claro, una referencia cruzada entre el título original de Alerta roja y el álbum que Taylor Swift ha regrabado, triunfando a lo largo del fin de semana con un tema como All Too Well y un cortometraje dirigido por Swift inspirado por él.

Reynolds ha estado muy cerca del fenómeno ya que su mujer, Blake Lively, participa en otro videoclip procedente del disco: I Bet You Think About Me (Taylor’s Version), estrenado hace pocas horas. Por último, Gadot se ha sumado a los festejos con otra publicación en Instagram. “¡Esto es increíble! ¿Qué puedo decir? Chicos, sois increíbles y la razón por la que hacemos películas. ¡Estoy muy agradecida y emocionada! Enhorabuena a Netflix y al equipo de Alerta roja”. Puede que estas cifras impliquen que la confirmación de una secuela de Alerta roja esté al caer.

