Crítica de 'Alerta roja'

Valoración: 'Alerta roja'

Costando 200 millones de dólares, Alerta roja es la película más cara que ha producido Netflix. Atrás han quedado despilfarros como el rejuvenecimiento digital de El irlandés o el presupuesto de Bright, y por delante se vislumbran nuevas oportunidades de encajar pastizales —como pudiera ser The Gray Man, dirigida por los Russo— y pulir el curioso historial de la plataforma como major de Hollywood. Y veamos. Aun teniendo en cuenta las circunstancias actuales, con el COVID-19 en afectuoso matrimonio con el streaming obligando a que se estudien de forma alternativa el desempeño y concepción del blockbuster, no se puede decir que sea un historial espectacular. La visible angustia del gigante de streaming por sacar adelante una franquicia cueste lo que cueste, y despegarse así de la extendida consideración de que desarrolla entretenimientos de usar y tirar —sin vida útil más allá del primer fin de semana— lo demuestra.

Alerta roja quiere, cómo no, dar pie a una franquicia. Pero, como este propósito se reduce a un desenlace abierto en el que por otra parte incurre buena parte de la producción mainstream actual, resulta estimulante atisbar en ella una voluntad más abstracta, casi de corte existencial. Con Alerta roja, Netflix quiere demostrar que es capaz de hacer un blockbuster de derribo. Es decir, uno sin vinculación a una IP prometedora, ni a un high concept, ni siquiera a un director con mínima personalidad. Un blockbuster afable, de aspiraciones escasas, cuyos mayores reclamos sean sus estrellas y la promesa autocumplida de que el público —aún mejor si llega en familia— disfrutará la experiencia. En lo relativo a las estrellas, no se puede negar que la compañía ha hecho los deberes. De hecho, si Alerta roja ha costado tantísimo dinero se debe a los cachés: Gal Gadot, Ryan Reynolds y, por supuesto, Dwayne Johnson. Rostro insignia, en los últimos años, de ese blockbuster que se cuela en la cartelera cada cuatro semanas y, sin hacer mucho ruido, consigue arrasar en taquilla. O conseguía arrasar.

Johnson, de hecho, protagonizó este mismo año otro film de significantes algo distintos, pero que Alerta roja busca armonizar. Jungle Cruise, dirigida por Jaume Collet-Serra para Disney, buscaba emular un sentido de la aventura tan básico como difícil de encauzar con un CGI atrofiado, consiguiéndolo parcialmente gracias al carisma de sus actores y al brillo de su guion. Alerta roja también es en esencia una película de aventuras, que busca despertar placeres análogos valiéndose de búsquedas del tesoro, réplicas ocurrentes, encadenado ágil de escenas de acción y, en fin, una concepción más o menos añeja del espectáculo. Tiene más sentido de lo que parece la presencia de Rawson Marshall Thurber como director y guionista: aparte de ser su tercera colaboración con Johnson, ya en su anterior película, El rascacielos, quería desarrollar dentro de un molde tan rentabilizado como La jungla de cristal una superproducción marcadamente contemporánea, en tanto a la violencia asfixiada, la masculinidad no amenazadora de Johnson y el influjo del mercado chino.

Alerta roja no consigue ser tan interesante como El rascacielos, puesto que mientras esta hablaba de un cierto estado del blockbuster, la nueva película de Thurber se ciñe a cómo Netflix puede explotarlo, que viene a ser lo mismo que hablar de un simulacro de blockbuster. Es por ello que condensa todas las posibles carencias del modelo actual —sobre todo la hiperdigitalización, que explota con una escena especialmente dolorosa ambientada en una plaza de toros valenciana— sumándolas a un sello Netflix que impele a una constitución específica de la imagen y le otorga una cualidad de depuración extrema. Alerta roja, tal y como es probable que pretendieran sus artífices, no va a desentonar dentro del catálogo de producciones originales de la compañía, quedándose los 200 millones en una anécdota simpática antes de la siguiente inversión, y permitiéndose de vez en cuando estallar en aciertos auténticamente lúdicos, no constreñidos por la marca.

Aciertos que no tienen tanto que ver con unas estrellas demasiado cómodas en el personaje mediático que se han construido —lo de Reynolds vomitando referencias a la cultura pop alcanza extremos intolerables—, como con un afán entre lo juguetón y cartoon que de vez en cuando golpea la eloquecida trama y las escenas de acción, competentemente resueltas en su mayor parte. Al fin y al cabo, todos saben que de lo que se trata es de pasar un rato agradable. Que alguien recuerde lo que ocurrió durante ese rato quizá sea pedir mucho aún.