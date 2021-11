¿Está Valencia en ‘Alerta roja’? La sorprendente localización de la película de Netflix

Este viernes llegó a Netflix Alerta roja, película que no solo llama la atención por su reparto (que encabezan Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot) sino también por lo astronómico de su presupuesto. El film de Rawson Marshall Thurber ha costado la friolera de 200 millones de dólares, suponiendo la producción original más cara que ha auspiciado Netflix en toda su historia… al menos hasta que termine la producción de The Gray Man, otro film de acción con Chris Evans y Ryan Gosling que va a requerir aún más inversión. Más allá del asunto presupuestario, Alerta roja pretende ser una incursión de la plataforma en el terreno del blockbuster que garantice una posible franquicia, como ya se está intentando con otras cabeceras como Puñales por la espalda y Tyler Rake.

Vaya, que la película dirigida de Thurber (quien ya ha colaborado con Johnson en Un espía y medio y en El rascacielos) es un estreno bastante importante para la compañía. En lo que averiguamos si las cifras han acompañado, es posible que ya hayas visto que un tramo importante de Alerta roja tiene lugar en territorio español, mencionado además abiertamente por sus personajes: Valencia. Hacia la mitad de la trama, la improbable dupla que forman el agente John Hartley (Johnson) y el ladrón de guante blanco Nolan Booth (Reynolds) decide huir de la prisión rusa en la que están atrapados para viajar a nuestro país y colarse en una fiesta que da el traficante de armas Sotto Voce (Chris Diamantopoulos).

¿Por qué? Porque todo apunta a que Sotto Voce tiene escondido en su finca privada el segundo huevo de Cleopatra que buscan tanto Hartley y Booth como su rival común, a quienes conocemos como el Alfil (Gadot). El deseo de esta ladrona por obtener los tres huevos que Marco Antonio le regaló a Cleopatra espolea la trama de Alerta roja, y cuando Reynolds y Johnson se cruzan en su camino comienza una competición a lo largo de varios países del mundo. En lo referente a Valencia, pronto podemos ver la espectacular finca en la que Sotto Voce celebra un baile de máscaras, aunque se trata de un lugar algo… genérico.

Lo cierto es que Alerta roja se ambienta en múltiples localizaciones, pero no todas lucen igual de realistas en pantalla. Podría ser el caso de Valencia, puesto que la secuencia en la que Hartley y Booth se cuelan en la finca (y combaten contra el Alfil) sucede casi totalmente en interiores, haciendo muy difícil captar algo de genuina geografía española. Cuando el metraje se aleja de ahí y acude a una plaza de toros, las cosas no mejoran: se supone que los protagonistas son torturados por los hombres de Sotto Voce bajo de la plaza de esta ciudad, en el barrio de Ruzafa, y que incluso llegan a enfrentarse a un toro de verdad sobre su arena. No obstante, todo canta mucho a CGI. Incluyendo el susodicho toro.

Sin duda la escena es divertida, pero es posible que llegados este punto te hayas preguntado si realmente Alerta roja se ha venido a rodar a España, o el equipo solo ha recurrido al nombre de la capital de provincia para darle lustre a su producción y poder incluir una escena (bastante divertida, todo hay que decirlo) en una corrida. Para resolver esta cuestión hemos de remontarnos a meses atrás, cuando Alerta roja había iniciado su rodaje muy poco antes de que estallara, sí, la crisis del coronavirus. Al igual que ocurrió con Misión Imposible 8, la producción se hallaba instalada en Italia cuando el COVID-19 exigió primero que abandonara el set, y luego que buscara localizaciones alternativas.

Finalmente, la mayor parte de la película se rodó en Atlanta, en el estado de Georgia, concretamente dentro de los solicitados estudios Tyler Perry. Fue en EE.UU. donde fue recreada la prisión rusa a la que van a parar Johnson y Reynolds. El argumento de Alerta roja nos lleva ordenadamente por Roma, Bali, un rincón desconocido de Rusia, la susodicha Valencia, la selva de Sudáfrica, luego El Cairo y por último París, pero por muy a lujo à la James Bond que pueda sonar esto muy pocos de estos lugares aparecen realmente en pantalla. De hecho, y sobreponiéndose a la pandemia, Alerta roja terminó rodando fuera de Georgia solo para escenas puntuales en Roma y Cerdeña (las correspondientes al prólogo donde Hartley y Boot se conocen), y por último en París.

Los protagonistas frente al Louvre Netflix

En efecto, la pirámide del Louvre que contemplan los protagonistas al final de la película es la verdadera pirámide del Louvre, pero no sucede lo mismo con la finca de Sotto Voce ni con la flamante plaza de toros. Estos lugares han surgido de una combinación entre trabajo en estudio y CGI. Por muy curiosa que fuera la decisión de ambientar en Valencia un segmento importante de la trama, el equipo de Alerta roja no tuvo necesidad de pasarse por el lugar real. Desilusiona, sí, pero al menos no estamos hablando de una Sevilla con fallas estilo Misión Imposible 2.

