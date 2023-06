Nicole Wallace es Noah en ‘Culpa mía’: por fin la protagonista femenina que las adolescentes merecían

El mundo del young adult originado en Wattpad no había tenido tanto éxito desde que aquel fanfic de 2018 sobre Harry Styles se convirtió en un fenómeno literario y, posteriormente, en el éxito cinematográfico de la saga After. Ingenuos aquellos que pensaron que se trataba de una victoria que no volvería a repetirse. El 8 de junio, llegaba a Prime Video Culpa mía para demostrar que los intensos romances adolescentes nunca pasarán de moda.

La historia sobre una chica que se ve obligada a mudarse con su madre y su padrastro en contra de su voluntad para acabar enamorándose de su nuevo hermanastro (a pesar de que, como no podía ser de otra manera, al principio no se soporten) tenía el potencial para convertirse en un éxito de la plataforma, y así ha sido. La adaptación de la novela homónima de Mercedes Ron se ha convertido en la película de Prime Video más vista en el mundo.

Tres metros sobre el cielo meets Fast & Furious, no es de extrañar que esta historia de amor haya conquistado a los jóvenes. Al fin y al cabo, ahí están Los Serrano para demostrar que no hay nada que nos guste más que un amor imposible bajo el mismo techo, sobre todo si la previsible trama -en el buen sentido, si vamos a ver Culpa mía es para hartarnos a clichés- está tan bien llevada como en este nuevo éxito dirigido por Domingo González.

Gracias, Nicole Wallace

Todos los elementos necesarios están ahí: la chica que preferiría su antigua habitación a vivir rodeada de lujo, el hijo modélico con traumas del pasado que sale de fiesta, hace carreras de coches y se mete en peleas ilegales para desinhibirse, el odio mutuo que se convierte en atracción y las escenas subidas de tono. Todo ello con dos jóvenes tan atractivos como Gabriel Guevara y Nicole Wallace para dar vida a la pareja.

Los prejuicios preceden a este tipo de películas que suelen idealizar relaciones y diálogos tóxicos que hacen que los adultos se lleven las manos a la cabeza cuando descubren que eso es a lo que aspiran los adolescentes -sin acordarse de que ellos también pasaron por esa época de alteración de hormonas en la que lo mejor que te podía pasar era que el chico más popular del instituto celebrase tu cumpleaños contigo-.

Sin embargo, es precisamente ahí donde Culpa mía consigue separarse tímidamente de otras producciones abrazando esos clichés a la vez que se ríe de ellos, un cambio que recae casi por completo en Noah, el personaje interpretado por Wallace que (¡aleluya!) no se limita a ser una chica demasiado buena que pretende cambiar al chico malo, sino que ella también cuenta con un pasado al que enfrentarse y puede defenderse perfectamente sola (y mejor que cualquier otro) en una carrera de coches.

Nicole Wallace en 'Culpa mía' Cinemanía

Mientras que el personaje de Guevara lleva el peso de lo que supone una producción adolescente como esta (ahí está ese chico malo que se gana a la protagonista a base de acercamientos y conversaciones intensas), gran parte del atractivo de Noah es su actitud burlesca ante las acciones de su hermanastro, entre las que destaca esa maravillosa escena sobre la importancia de los vasos para beber tequila que demuestra que el guion no sería nada sin una protagonista como Wallace para interpretarlo.

Si bien el personaje ya aporta una profundidad que pocas veces vemos en las protagonistas femeninas, quienes suelen limitarse a dejarse enamorar y que les partan el corazón, la interpretación de Wallace, que hace que apostemos por ella como un claro nuevo talento de nuestro país, añade ese componente cómico y más realista que tanto se agradece entre escenas de romance y situaciones dignas de los mejores escritos de Wattpad.

Un personaje -y la interpretación de una actriz- que, sin separarse de lo que supone ser la protagonista de un drama romántico, se acerca a lo que queremos ver hoy en día en las películas para jóvenes: una chica que, por supuesto, puede verse atraída por el chico malo, pero que tiene la suficiente personalidad como para ser consciente de las tonterías que estos suelen hacer.

