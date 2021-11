Nick Cassavetes (‘El diario de Noa’) dirigirá un biopic sobre los Allman Brothers

Aunque hace un par de días supiéramos que las cifras han sido ligeramente falseadas, nadie duda del éxito de Bohemian Rhapsody. La película centrada en Queen se sobrepuso a las malas críticas para convertirse en un fenómeno de público y escalar posiciones hacia los Oscar, paralelamente a generar una nueva fiebre por los biopics musicales que enseguida engrosó Rocketman, dedicada a Elton John. A partir de ahí no han hecho sino aflorar proyectos de este estilo, y esta misma semana nos topamos con el teaser de un próximo biopic de Elvis Presley dirigido por Baz Luhrmann. Hay toda una tendencia, y era cuestión de tiempo que este panteón de estrellas se nutriera de los Allman Brothers.

The Allman Brothers Band es toda una leyenda de los años 70, con clásicos como Ramblin’ Man, Whipping Post o Jessica, y su trayectoria es tan fascinante como turbulenta: es decir, cinematográfica. De ahí que, según recoge Deadline, Sunset Blvd Films haya recurrido a Nick Cassavetes para dirigir un biopic. Como se deduce por el apellido, Cassavetes es hijo del legendario cineasta John Cassavetes, pero ya ha pulido un gran currículum por su cuenta: firmó John Q, y también una película archiconocida como es El diario de Noa. Hacerse cargo del biopic de los hermanos Allman, en sus propias palabras, obedece a una pasión por el grupo que se remonta a décadas.

“Crecí siendo un gran fan de los Allman Brothers. Tuvieron una profunda influencia en la cultura musical de EE.UU. y me siento honrado de tener la oportunidad de contar su historia”, declara el director. La película, que aún no tiene título ni reparto vinculado, recreará las trayectorias de Gregg y Duane Allman desde sus inicios, criados por una madre soltera, hasta que se ganaron un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995. De por medio hubo una carrera llena de traspiés y momentos traumáticos, con el fallecimiento prematuro tanto de Duane como del bajista Berry Oakley.

El biopic se compromete a indagar en las vidas de estos músicos sin descuidar los detalles más mediáticos, como el matrimonio de Gregg con Cher o el papel que este desempeñó en la campaña presidencial de Jimmy Carter. Y seguirá, por tanto, el desmoronamiento y posterior unificación del grupo, hasta que el pasado 2014 rompieran de forma definitiva.

