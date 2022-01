Netflix pone fecha a ‘Puñales por la espalda 2’: todo lo que sabemos de la secuela de Rian Johnson

Cuando Puñales por la espalda vio la luz a finales de 2019 no hizo sino cosechar elogios, paralelamente a alcanzar escenarios que ni las previsiones más optimistas habían contemplado. Partiendo solo del presupuesto suficiente para plagar el reparto de estrellas, la película de Rian Johnson recaudó 310 millones de dólares a nivel mundial, algo de lo más meritorio tratándose de una historia 100% original, y allanando el camino para que los circuitos de premios respaldaran estos logros. Actualmente Puñales por la espalda es una propiedad muy lucrativa, y Netflix se ha marcado un buen tanto haciéndose con su control.

La plataforma de streaming, así las cosas, será la encargada de estrenar no solo la secuela, sino también una tercera parte a cargo igualmente de Johnson. Esta adquisición obedece al interés de la plataforma por una franquicia que mantenga el interés de los suscriptores más allá del primer fin de semana de estreno (como viene siendo habitual con sus contenidos), y Netflix acaba de anunciar que Puñales por la espalda 2 (título provisional) se incorporará a su catálogo a lo largo del último trimestre de 2022. También ha confirmado que se proyectará antes en algunos festivales de cine, con vistas a recabar conversación de cara a los próximos premios, y que tendrá un estreno limitado en salas.

Esto último no es extraño, pues Netflix reserva este destino tanto a propuestas que pretende oscarizables como películas palomiteras de gran presupuesto, estilo lo que ocurrió con Alerta roja (el largometraje más visto de la historia del gigante de streaming). A falta de que se confirme una fecha de estreno o bien se aclare el itinerario festivalero de la secuela de Puñales por la espalda, quizá sea un buen momento para repasar todo lo que sabemos de ella.

Daniel Craig en 'Puñales por la espalda'

Benoit Blanc

Daniel Craig protagonizó Puñales por la espalda casi de casualidad. El rodaje del film que había escrito Johnson con vistas a dirigirlo (recién llegado de la tormenta internetera de Star Wars: Los últimos Jedi) coincidía en su calendario con la producción de Sin tiempo a morir. No obstante, el desarrollo de la que sería su última película como James Bond (estrenada finalmente el año pasado) estaba siendo tan problemático, con salidas de directores y reescrituras constantes del guion, que Craig se vio con tiempo de acudir al set de Puñales por la espalda para encarnar a su protagonista. Así nació Benoit Blanc.

El excéntrico detective, tan dado a la genialidad como a la torpeza, que investigaba el misterio de la familia Thrombey. Una vez resuelto, la idea de Johnson era que Blanc volviera en las próximas películas, al estilo de personajes literarios como Sherlock Holmes, Arsenio Dupin, Hércules Poirot y Miss Marple (creación estos dos últimos de Agatha Christie, máxima inspiración para el autor de Looper). Craig había declarado en muchas ocasiones estar cansado de interpretar a un personaje episódico como 007, pero la cosa cambiaba con Blanc.

“Estaría encantado de hacer una secuela. Es decir, haría cualquier cosa por Rian. Si escribe algo lo haré. Por supuesto que lo haré, ¿por qué no lo haría? Me divertí mucho haciéndola”, dijo. Así que Craig no ha dudado en meterse en otra saga tras James Bond, siendo el único personaje que repite con respecto a Puñales por la espalda pues la idea es que esta nueva entrega desarrolle un misterio distinto para su personaje, con todo un nuevo reparto de actores conocidos.

Rian Johnson y Chris Evans en el rodaje de 'Puñales por la espalda'

El título

En estos meses ha sido costumbre referirse a la secuela de Puñales por la espalda con el lógico Puñales por la espalda 2 (Knives Out 2), pero esto no quiere decir en absoluto que vaya ser el título definitivo. De hecho, Johnson ha insistido mucho en que no está trabajando en una secuela al uso, sino una historia independiente que da la casualidad que mantiene a uno de los personajes. Es por ello que medios como IndieWire especulan con que el título será totalmente distinto, si bien cabe la posibilidad de que Netflix quiera mantener la marca y nos topemos con un subtítulo del estilo A Benoit Blanc Mystery (“Un misterio de Benoit Blanc”) o Knives Out presents (“Puñales por la espalda presenta”).

Dave Bautista en 'Blade Runner 2049' Warner Bros.

Los sospechosos

Sin duda, el reparto fue lo que más llamó la atención originalmente de Puñales por la espalda: antes de que nos maravilláramos con el guion, el carisma de Craig o Ana de Armas era lo que más podía seducir al público. De ahí que Johnson y Netflix hayan vuelto a querer rodearse de un espectacular elenco, y el primer nombre del que hay que hablar es Dave Bautista. Exestrella de la lucha libre que maneja su carrera con sumo cuidado, pegándose al prestigioso Denis Villeneuve mientras el gran público le conoce como Drax en Guardianes de la galaxia.

Pero eso es solo una pequeña parte de su currículum. Sin ir más lejos, Bautista ya coincidió con Craig en una película de Bond previa, Spectre, y en los últimos meses le hemos visto tanto encabezar Ejército de los muertos de Zack Snyder como participar en Dune y aceptar un papel protagonista en Knock at the Cabin, lo nuevo de M. Night Shyamalan. Es la primera figura que nos viene a la cabeza si pensamos en el reparto de Puñales por la espalda 2, pero hay mucho más.

Kathryn Hahn en 'Bruja Escarlata y Visión' Disney

También tenemos a Leslie Odom Jr., cantante que obtuviera un Tony por su papel de Aaron Burr en Hamilton cuya carrera en el cine está plenamente consolidada. Ha sido nominado a un Oscar a Mejor actor de reparto por Una noche en Miami, paralelamente a haber participado en Santos Criminales (precuela de Los Soprano) y compartir equipo con… Kathryn Hahn, otro de los grandes fichajes de Puñales por la espalda 2. Ambos doblan a un matrimonio en la serie animada Central Park, y se reunirán para la película de Johnson luego de que Hahn haya brillado tanto en Bruja Escarlata y Visión como para que Marvel le haya dado una futura serie propia a su malévolo personaje, House of Harkness.

También tenemos por ahí a Edward Norton, visto en los últimos años en La crónica francesa de Wes Anderson o Alita: Ángel de combate, por no hablar del ambicioso drama Huérfanos de Brooklyn que dirigía además de protagonizar. Y está otra cantante, Janelle Monáe, con gran ojo para intervenir en películas muy seductoras de cara a la Academia, como ejemplifican Moonlight, Harriet o Figuras ocultas. La joven Madelyn Cline, a quien hemos visto en series de Netflix como Outer Banks o Stranger Things, también tiene un papel.

Jessica Henwick en 'Matrix Resurrections' Warner Bros.

Como lo tiene Kate Hudson, actriz asidua a las comedias románticas tras su consagración con Casi famosos (donde interpretaba a la inolvidable Penny Lane) que en los últimos años ha dado un giro a su carrera. Lo ejemplifica Music, un drama que suscitó el pitorreo (e indignación) general el año pasado, o su presencia en Mona Lisa and the Blood Moon, nuevo trabajo de la misma Ana Lily Amirpour que nos trajera Una chica vuelve a casa sola de noche. Y por otro lado está Jessica Henwick, muy de moda en los últimos meses gracias a De amor y monstruos y, sobre todo, Matrix Resurrections, donde encarnaba a Bugs.

El reparto lo cierran nombres que no han sido confirmados oficialmente por Netflix, pero sí se los ha visto en las inmediaciones del rodaje. Son Jada Pinkett Smith, también vista en Matrix Resurrections, y Ethan Hawke, en un momento muy dulce de su carrera al combinar recientemente un film tan inaudito como Zeros and Ones de Abel Ferrara con su presencia villanesca en la inminente serie de Marvel Caballero Luna y en el no menos inminente film de terror de Scott Derrickson, The Black Phone. No han trascendido detalles de ninguno de los personajes que toda esta gente interpretaría.

Ethan Hawke en 'Zeros and Ones'

Rodaje y presupuesto

Además de estos nombres cabe destacar el de dos colaboradores habituales de Johnson como son el productor Ram Bergman y el director de fotografía Steve Yedlin, que le han acompañado desde los tiempos de Brick. Todos ellos se pusieron manos a la obra oficialmente el pasado 28 de junio, con el rodaje desarrollándose en Grecia. Se supone que este concluyó pocos meses después, con la fotografía principal despachada en septiembre, y que desde entonces Johnson tiene tiempo de sobra para editar a su antojo.

Si hay algo que destaca de Puñales por la espalda 2 es la colosal millonada que se ha dejado Netflix en sacarla adelante, puesto que el mero hecho de adquirir la IP de manos de Lionsgate ya fue todo un derroche. Se estima que el gigante de streaming ha invertido 469 millones de dólares en los derechos de la marca, así como en el compromiso de rodar dos películas. 100 millones habrían ido a parar solo a Johnson como guionista y director, y otros 100 a Craig, y Netflix ha dado libertad absoluta al cineasta mientras cumpla con dos condiciones.

Una es la presencia de Craig, y otra que el presupuesto de Puñales por la espalda 2 no supere el de la película previa. Ambas ya se han cumplido, y solo queda concretar tanto la fecha de llegada al streaming como el itinerario por festivales que anticiparían las posibilidades de Puñales por la espalda 2 (o como se llame) en los Oscar de 2023.

