'La violetera': Esta es la canción con la que Nathy Peluso ha seducido a los Goya

Con un vestido rosa pálido con adornos florales, suntuosos arreglos de cuerda y unas miradas a cámara que cauterizaban, Nathy Peluso ha ofrecido uno de los mejores momentos de los Goya 2021con su interpretación de La violetera. Un cuplé con mucha historia que ha dejado huella en el cine, tanto en España como fuera de ella.

Compuesta en 1914 por José Padilla (con letra de Eduardo Montesinos), este himno a las floristas que recorrían las calles de Madrid vendiendo ramos de violetas se convirtió pronto en un éxito internacional, figurando incluso en musicales de Broadway.

El encanto de La violetera fue tal que Charles Chaplin la incluyó como banda sonora en su desgarradora Luces de la ciudad, uno de sus primeros experimentos con el sonido. Incluso quiso contar con Raquel Meller, su primera intérprete, para que pusiera su voz en el filme. Pero, siempre reacio a reconocer el mérito ajeno, el cineasta firmó la melodía como propia e hizo falta una demanda legal del maestro Padilla para que reconociera su verdadera autoría.

Pero fue en 1958 cuando una Sara Montiel que ya conocía Hollywood de cerca dotó a la canción de su rostro más reconocible en nuestro país. En La violetera, película de Luis César Amadori, aquella 'Saritísima' convertida en piedra de escándalo tras El último cuplé volvió a conmocionar con su glamour a una España recién salida de la posguerra.

Desde entonces, La violetera ha vuelto a sonar en muchísimos otros filmes. Entre ellos, Esencia de mujer, la cinta que le dio el Oscar a Al Pacino en 1993.

Asimismo, Wong Kar-wai contó con una versión en chino para In the Mood for Love, e incluso ha recurrido a ella la industria de Bollywood. Esa es la trascendencia histórica de un canción que sigue pidiéndonos, humildemente, que le compremos ese ramito.