Natalie Nourigat: 'En 'Lejos del árbol' me planteo como adulta la experiencia de mis padres'

Cuando ves en el cine Encanto, el nuevo largometraje de Walt Disney Animation Studios, está precedido del corto Lejos del árbol, relato centrado en una relación padre-hijo entre mapaches que perpetúa la extensa tradición del cortometraje en la compañía.

En exclusiva para CINEMANÍA, la guionista y directora Natalie Nourigat y la productora Ruth Strother nos hablan de sus orígenes, su desarrollo y su emoción por el lanzamiento en salas.

¿Como surgió Lejos del árbol? ¿Qué lo inspiró inicialmente?

Natalie Nourigat: Lejos del árbol está inspirado por mis viajes de infancia a la playa de Camden, en Oregón, el estado en el que crecí. La sensación de ir allí con mi familia de niña, un recuerdo maravilloso en una playa preciosa y salvaje... y regresar de nuevo como adulta y pensar “¿como debió ser eso para mis padres, persiguiendo a tres niños y sabiendo que esta playa es bastante peligrosa?”. La marea, los restos flotantes, la gente... Así que les pregunté a mis padres como establecían un equilibrio entre querer que sus hijos experimentaran el mundo y mantenerles protegidos.

Lejos del árbol Cinemanía

¿Podrías hablarnos un poco del desarrollo visual del corto? Me di cuenta de que, en los créditos, destacas que el look se inspira en el trabajo de Manu Arenas; y también parecéis haber llevado el sistema de animación Meander a un nuevo nivel.

Natalie Nourigat: ¡Sí! Yo vengo de los cómics, antes de Disney eran a lo que me dedicaba, y me encantan la simplificación, el cartoon... Y los cómics europeos, como el trabajo de Manu, cuyo libro Yaxin es de mis favoritos. Poder trabajar con él en Disney fue una oportunidad increíble: invitarle a forma parte de este proyecto, inspirar nuestro look visual en su obra personal y trabajar con él.

Natalie, has trabajado como artista de storyboard en varias películas Disney, y Ruth [Strother] ha sido supervisora de producción allí también durante toda esta etapa. ¿Cuáles son las cosas más importantes que habéis aprendido de esas experiencias y habéis aplicado aquí?

Natalie Nourigat: Ser artista en Disney implica que he podido absorber sabiduría de muchos directores con los que he trabajado durante los años. Pude estar presente en las reuniones de historia para ¡Rompe Ralph!, Frozen 2 o Encanto; aprender de directores increíbles que saben mucho más que yo, y aplicar esas lecciones al corto.

Ruth Strother: ¡Creo que mi respuesta es similar! Siendo supervisora de producción, aprendes mucho sobre el funcionamiento general y todo lo que es clave haciendo animación, y eso es crucial para producir algo: necesitas saber como giran las ruedas, lo que vas a necesitar y la clase de equipo que quieres reunir. Pero como dice Natalie, pude estar en muchas habitaciones con líderes increíbles – estuve en Ralph rompe Internet durante tres años con Clark Spencer, que es un productor excelente, y soy una productora mejor porque he podido aprender de gente así por el camino. Nunca puedes subestimar el valor de aprender de otras personas, ver como hacen las cosas y encontrar tu propio estilo a partir de ahí. Quizá no es exactamente la respuesta a la pregunta que has hecho [ríe], ¡pero me parece importante!

Leí recientemente el cómic de Natalie I Moved to Los Angeles to Work in Animation, y me encantó su forma de estructurar una guía de consejos con encanto y humor. Allí, Natalie, mencionas querer ser directora en un futuro - ¿hay algo que añadirías al libro ahora que lo has conseguido?

Natalie Nourigat: ¡Por supuesto - y gracias por leerlo! Quería hacer el cómic cuando solo llevaba un año trabajando para Disney en Los Angeles, así que eran todo observaciones muy recientes, porque quería que fuera relevante para la gente intentando entrar en la industria en ese momento. Ahora he tenido experiencias increíbles – pude dirigir Estudiante de intercambio, he podido dirigir Lejos del árbol y trabajar con Ruth, y hacer un corto precioso y aprender muchísimo. Definitivamente tendría otro libro o dos de cosas que decir sobre mi experiencia a día de hoy.

La animación es un medio muy reseñable para contar historias visualmente, y esto brilla especialmente en un corto mudo como Lejos del árbol. ¿Pero hubo algún momento específico en el que contar algo sin palabras os resultara un reto, y cómo lo resolvisteis?

Natalie Nourigat: Creo que tenemos unos animadores excelentes, y que cogieron encargos complicadísimos por nuestra parte – personajes animales, estilo artístico minimalista, emociones humanas profundas y complejas... Uno de los planos más complicados del corto es cuando el protagonista está intentando decidir qué hacer, justo antes de llevarse a su hijo al árbol a mostrarle el peligro. Y Dios mío. Creo que era un plano de Michael Franceschi, y lo bordó por completo. Pero creo que puedo asegurarte que encargos así eran muy, muy complejos para nuestros animadores. [ríe]

Lejos del árbol Cinemanía

¿Podríais contarnos un poco más acerca del programa de cortos de Disney? ¿Cómo fue inicialmente aprobado Lejos del árbol?

Natalie Nourigat: Tenemos el programa “Circuito de cortos”, en el que la gente puede presentar ideas desde cualquier lugar del estudio, y muchos directores primerizos salen de ahí. Así empecé yo, firmando Estudiante de intercambio, y es un programa maravilloso. El programa de cortos para cines es más en plan... fui invitada a presentar ideas, presenté cuatro, y una fue identificada como lo suficientemente potente como para avanzar y ser desarrollada.

Ruth Strother: Y no habíamos hecho un corto para cines en Disney en cierto tiempo, ya que estábamos centrándonos en hacer las películas. Pero los cortos son tal tradición en nuestro estudio, y tan importantes para los dirigentes, que seguimos esa tradición – hicimos Nosotros de nuevo, que se estrenó con Raya y el último dragón, y ahora Lejos del árbol. Y fue para reavivar ese legado de hacer cortos para cines y lanzarlos junto a las películas.

Uno de los temas que el corto toca es la comunicación. Al tener que terminarlo a distancia, ¿resonó con el proceso de producción en sí?

Ruth Strother: Nos quedaban dos semanas para terminarlo cuando tuve que anunciarle al equipo “acabo de recibir un e-mail, empaquetad vuestras cosas y a casa, probablemente serán dos o tres semanas pero lleváoslo todo por si acaso”. Y 18 meses después, aquí seguimos. Solo hicimos desde casa la porción final de nuestro corto, que era una porción muy complicada, pero pudimos hacer la mayoría en el estudio y fue increíble. Y las lecciones que aprendimos de ser un equipo tan cohesivo y ser capaces de comunicarnos es que la transición fue fluida, y fuimos capaces de terminarlo en casa porque ya trabajábamos juntos de una forma muy cercana. Natalie daba notas por Zoom y no sentía que tenía que dar subtexto o expresiones faciales que ayudaran, porque ya teníamos una relación genial de antes con el equipo. Y doy gracias por ello, porque es muy complicado construir un equipo de la nada ahora mismo.

Natalie Nourigat: Es una forma excelente de expresarlo, Ruth. La fundación fue en el propio edificio y pudimos beneficiarnos de toda ella a posteriori.

Lejos del árbol se estrena junto a Encanto, y asumo que esto fue decidido tras la producción del corto, pero ambos plasman relaciones y dinámicas familiares de un modo muy personal. ¿Estáis emocionadas ante la idea de que se estrenen juntas?

Natalie Nourigat: ¡Dios, sí! Encanto es una película preciosa que va a emocionar a muchísima gente, y creo que encaja mucho emparejada con nuestro corto. ¿Tú, Ruth?

Ruth Strother: ¡Totalmente! Y es gracioso, porque como dices, únicamente nos encargaron hacer el corto y no sabíamos qué iban a hacer con él ni donde iba a estrenarse. Natalie y yo decidimos que íbamos a hacer el mejor corto que pudiéramos, y si nadie lo veía nunca, no pasaba nada. Estamos asombradas por el hecho de que se estrene con Encanto y creo que encajan de una forma preciosa juntas. No podríamos estar más contentas.