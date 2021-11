"Con 'Encanto' queremos que la gente cuestione los roles tradicionales de su familia": hablamos con los autores del nuevo musical animado de Disney

Encanto, el nuevo largometraje de Walt Disney Animation Studios, es un musical situado en Colombia acerca de una familia cuyos poderes mágicos se heredan generación tras generación.

Antes de su estreno, hablamos con su equipo de directores y guionistas –formado por Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith- acerca de los cinco años de investigación y desarrollo que implicó, sus espectaculares secuencias musicales, y su conexión emocional con los personajes.

Encanto es la primera película de Disney situada en Colombia, y claramente le dedicasteis mucha investigación a aseguraros de representarla adecuadamente. ¿Hubo algo en particular que queríais aseguraros de hacer bien?

Jared Bush [director, guionista]: ¡Tanto como pudiéramos! Creo que nos inspiró mucho nuestro viaje a Colombia y todos los amigos que conocimos allí, que han continuado ayudándonos estos últimos años. Lo que creo que es complicado es que Colombia es enorme, y hay tantas cosas que tratar de cubrir en 90 minutos, con una sola historia de una familia situada en un sitio concreto. Es complicado tratar de hacer todo esto. Pero sí diré que creo que la sensación de Colombia como tal, la magia que definitivamente sentimos mientras estábamos allí... La música, que es una parte enorme de Colombia, e intentamos incluir tantos estilos musicales en la película como fue posible. Pero también cosas pequeñitas, como textiles o gestos o tipos de comida. Creo que meter tantas cosas así como pudiéramos en la película era muy importante para nosotros.

Para una película con un reparto tan extenso, todos y cada uno de los miembros de la familia Madrigal parece tener un arco de personaje individual claramente elaborado. ¿Es esto algo que sucedió gradualmente durante el desarrollo de la película, o fue una meta que os pusisteis desde el principio?

Byron Howard [director]: ¡Era una meta! Al principio de todo, nos dijimos “¿no sería genial, y difícil, y un desafío?”. Y lo fue. [ríe] Contar una historia, un musical, sobre una gran familia extendida. Tenemos una docena de personajes principales y todos son importantes, nadie está ahí solo por estar, todos tienen una relación importante alrededor del personaje principal, Mirabel. Lo que me encanta de lo que consiguió el equipo es que, al final de la película, sientes que los conoces a todos, y que todas sus voces son propias. Es un gran mérito del trabajo de Jared y Charise como guionistas, pero también de nuestro genial reparto, que ha contribuido humor y empatía y emoción a cada papel. Fue muy difícil, pero adoro a los Madrigal y vería una historia dedicada a cada uno de ellos.

El compositor de Encanto, Lin-Manuel Miranda, también estuvo involucrado con la historia de la película desde el principio. ¿Como enfocasteis esta especie de relación musical para que las canciones y el guión se complementaran mutuamente?

Charise Castro Smith [codirectora, guionista]: Una de las mejores cosas de esta película es que Lin-Manuel Miranda estuvo en ella desde el minuto uno. Acompañó a Jared y a Byron en el viaje de investigación a Colombia, y estuvo absorbiendo estilos musicales del país. Y una vez Jared y yo empezamos a escribir el guión, fue una parte fundamental de él. Fue extremadamente colaborativo: empezábamos a estructurar la historia y nos decíamos “creo que hay una canción aquí, creo que va de esto”, como intentando meternos en la cabeza del personaje. Le enviábamos a Lin esas reflexiones y volvía con una canción que cogía lo que habíamos pensado y lo llevaba a otro nivel. Y sus aportaciones a los personajes, y sus elecciones musicales, terminaron informando mucho cómo veíamos a esos personajes. Cogíamos eso e informaba el resto del guión. Fue un colaborador enorme todo el tiempo. No solo en la música: en los personajes, en la historia, y trabajamos mano a mano con él durante todo el proceso.

La magia es un elemento clave en la película y forma clara parte de su tesis, con los poderes de cada personaje complementando a su personalidad. ¿Qué os llevó a esto?

Byron Howard: Al principio de todo, nos inspiramos mucho en la idea del realismo mágico, en la que la magia está conectada a las emociones y no es arbitraria. Pensamos: en una familia tan grande, ¿como podemos usar el realismo mágico para conectar la magia de la familia a sus roles individuales? La roca de la familia, Luisa, es súper-fuerte; la perfeccionista de la familia, Isabela, hace crecer flores con cada paso; la curadora, Julieta, cura heridas con su comida... Encontramos elementos en los que la gente podía ver reflejada a sus propias familias para que reflejaran estos poderes mágicos. Y además, esto hacía que Mirabel pudiera ser la única persona de la familia que ha sido dejada de lado en este sentido, que se sintiera menos valiosa y que su forma de entender cómo encaja en esta familia pudiera ser un desafío mayor. Todas estas piezas encajaron de una forma muy adecuada.

Charise, en tu masterclass virtual para el Women's Weekend Film Challenge, mencionas que cuando escribes terror, te inspiras mucho en experiencias personales para tus personajes. Me hizo preguntarme si fue el caso aquí, si hubo algún personaje o arco con el que conectaste personalmente.

Charise Castro Smith: ¡Absolutamente! Cuando Byron y Jared me propusieron esta idea, sobre una chica que no podía ver su propio valor, me identifiqué mucho. Porque al crecer, cuestionas quién eres y lo que haces en el mundo, y recuerdo -especialmente cuando tenía la edad de Mirabel– cuestionarme mucho quién era y lo que valía, y sentir que los demás lo tenían todo clarísimo. Realmente siento que traje eso escribiendo al personaje y tratando de entenderla a ella y a su viaje. Y también diré que hay un gran elemento en esta historia sobre la relación de Mirabel con su abuela; querer demostrarle su valía y que se enorgullezca de ella, y aprendiendo con el tiempo que tienes que entender a tus abuelos y a los miembros de tu familia de un modo distinto al que has vivido hasta el momento. Eso también es algo muy cercano a mí, y traté de inspirarme en mis propias experiencias. Creo que todas las personas que han trabajado en esta película se ha inspirado en su familia y en la compleja relación que tiene con ella, y creo que eso brilla en cada fotograma.

Los números musicales de Encanto también son visualmente impresionantes, y me gustaría saber un poco más acerca de ese lado de su producción, y como colaborasteis con vuestros artistas de storyboard y vuestros animadores para lograr estar a la altura de las canciones.

Byron Howard: Eso fue genial. Por suerte para nosotros, todas las canciones son muy distintas porque cada una lidia con un miembro distinto de la familia con un problema distinto. Y como teníamos esa base, esa inspiración a partir de lo que estaba haciendo Lin, nuestros animadores y diseñadores también podían remarcar el hecho de que cada canción tenía que ser muy distinta. Y puedo hablarte desde de los tipos de cámaras que usábamos –en algunas recreamos cámara en mano– hasta de como las programamos para seguir la preciosa coreografía que tenemos en esta película. Sabíamos que el baile y el movimiento eran cruciales en aquello que convierte a Colombia en Colombia, y queríamos incorporar eso no solo a las canciones, también a como se mueven los personajes cuando andan. Ese movimiento y ese sentimiento es gran parte de ello, y verás como el trabajo de cámara cambia durante la película; es muy cinematográfico, usamos enfoque superficial, usamos trabajo de cámara increíblemente elaborado durante las partes más misteriosas de la película... Creo que usamos todas las herramientas a nuestra disposición con tal de contar esta historia de la forma más cinemática posible.

Byron y Jared, vuestra primera colaboración fue la película Zootrópolis. ¿Hubo algo que aprendierais trabajando juntos en ella que también quisierais aplicar aquí?

Jared Bush: Una de las mejores cosas de trabajar en una película en Disney es que tardas cinco años en hacerla, así que cuando vas de versión en versión, creo que tienes que probar cosas nuevas mientras sigues adelante. Y tienes que probar esas cosas nuevas no sabiendo si van a funcionar o no. ¡Y a veces no funcionan, y no pasa nada! Diría que confiar en este proceso poco común y muy colaborativo, permitirme salir de mi zona de confort, es algo enorme que aprendí en Zootrópolis y que creo que nos ayudó mucho trabajando en Encanto. La otra cosa que destacaría es apoyarnos en los superpoderes de todos aquellos que nos rodean. Tenemos el lujo de trabajar con alrededor de 800 personas en esta película, y todo el mundo tiene unos talentos increíbles, sean los artistas, los animadores, los artistas de storyboard o la gente detrás de las cámaras que hace posible la tecnología para que la película sea como es. Creo que tienes que tener mucha confianza y fe en todo el mundo, y he aprendido a apreciar esta colaboración extrema y a contar con ella.

Charise, si no me equivoco, este es tu primer trabajo escribiendo para animación. ¿Hubo alguna diferencia clave que te llamó la atención durante esta transición hacia un nuevo medio?

Charise Castro Smith: Totalmente. Vengo del teatro y de la televisión de imagen real, así que trabajar con artistas de storyboard, animadores, artistas de desarrollo visual, de layout, de iluminación... Todos estos departamentos que existen en animación fueron un nuevo mundo que se abrió ante mí. Y siento que digo esto todo el tiempo, pero uno de los mayores placeres de venir a trabajar aquí fue ver las cosas increíbles, preciosas, alucinantes y llenas de matices que se les ocurrían a estos artistas a diario. Es otro mundo para mí, y me siento muy afortunada de trabajar en este medio porque me ha hecho apreciar muchísimo más todo el detalle, el amor y la pasión que va a parar aquí. Los diseños, los personajes... me siento muy afortunada de tener un asiento de primera fila, y espero que el público de la película sepa lo mucho que ha implicado cada pieza de la misma, porque hay tantísimo corazón en toda ella.

De nuevo, esta es una película con un reparto muy extenso. ¿Alguno de vosotros tiene un personaje favorito al que escribir, uno que encontrabais particularmente divertido o fascinante?

Jared Bush: Creo que una de las mejores cosas de esta película es que, por diseño puro, cada personaje es divertido, disfrutable y entretenido. Me es muy difícil limitarme a uno, personalmente, porque los adoro a todos. Y creo que una de las cosas más ambiciosas de esta película es contar una historia con 12 personajes, y esperamos que la gente se enamore de todos ellos. No es fácil hacerlo en 90 minutos de narrativa, hacer que todo eso se sienta real, honesto y gracioso... y creo que tiene mucho que ver con encontrar cosas con las que puedas identificarte en todos estos personajes. Como hemos dicho antes, puedes verte a ti mismo en ellos, o a tus amigos o familiares. Son todos muy divertidos. Fue especialmente delicioso escribir a Mirabel, porque es una humana tan imperfecta, graciosa y emotiva. ¡Y es la heroína de nuestra historia! Lleva toda la película, esto no es una buddy movie. Es su película, rodeada de una familia única.

Byron, este es tu regreso a los musicales tras Enredados. Y Jared, este es tu regreso a los musicales tras Vaiana. ¿Cuál diríais que son las diferencias y similitudes clave entre lo que aportasteis a estos proyectos y a Encanto?

Byron Howard: Es increíble echar la vista atrás diez años, hacia Enredados. Comparándolo, ese reparto es minúsculo. Son solo Flynn, Rapunzel y Gothel en el centro de esa historia, tres personajes principales. Esta historia fue mucho más complicada, pero ayudó el hecho de que todos nos diéramos las manos al principio y dijéramos que queríamos hacer esto juntos, a sabiendas de que solo tenemos 90 minutos para contar una historia como esta. Esa es la mayor diferencia con Encanto. así como la variedad de la música. Una vez descubrimos que teníamos que contarla como una historia inspirada en Colombia, que tiene una fusión de muchos estilos musicales distintos, lo sentimos como un desafío perfecto para esta historia. ¿Tú qué dirías, Jared?

Jared Bush: Para mí, la diferencia clave es que todas las canciones de esta película dicen muchísimo de los personajes que las cantan. Creo que es algo muy particular. Tenemos muchos personajes en nuestra historia, y queremos conocerles mejor, y las canciones muestran múltiples facetas de estos personajes de un modo muy emocionante. Incluso los propios géneros musicales nos dicen algo de los personajes de una forma muy particular que nunca he visto antes.

Os tengo que preguntar a los tres acerca de la producción de Encanto, ya que tuvo que llevarse a cabo desde las casas del reparto y equipo por la pandemia. Más allá de lo obvio, ¿cambió esto vuestra forma de enfocar la película de algún modo?

Jared Bush: Estábamos contando una historia sobre una casa, en nuestras casas, rodeados de nuestras familias, ¡así que creo que teníamos inspiración constante a nuestro alrededor, para bien o para mal! [ríe] En mi caso, mis hijos nunca me habían visto trabajar, pero me vieron todo el tiempo y creo que sus expectativas de lo que sucede cuando estoy en el trabajo eran muy distintas a la realidad. Y creo que esto es algo con lo que todos hemos tenido que lidiar. Creo que esto humanizó mucho las cosas: tenías a mascotas y a niños corriendo por todas las conversaciones de Zoom, se convirtió en algo normal, ¡y de eso va nuestra historia! Del hecho de que no puedes tratar de ponerte a ti mismo una fachada perfecta, porque todo el mundo puede ver tu fondo. Para mí se convirtió en una bendición poder pasar tiempo con mi familia mientras contaba una historia familiar.

Byron Howard: ¡Cierto! Y aparte, con toda esta extraña experiencia de hacer la película por Zoom durante dos años, creo que conozco a la gente muchísimo más de lo que solía conocerles antes de todo esto. Estoy más conectado a sus vidas personales, porque hemos estado juntos en estas reuniones locas y, como dice Jared, vemos partes de sus familias, sus familias, sus hogares y las cosas que aman, en vez de simplemente verlos aislados en sus oficinas. ¡Ha sido bastante educativo!

Para terminar, ¿cuáles son vuestras expectativas para el estreno de la película? ¿Qué esperáis que la gente pueda sacar de ella?

Byron Howard: Nos encanta que la película se estrene alrededor de Acción de Gracias y salga en Disney+ por Navidad, ya que es una película festiva maravillosa, y Mirabel y su familia son una forma genial de experimentar a su familia y encontrar paralelismos con la tuya propia. ¡Especialmente en fechas en las que la gente está pasando tiempo juntos y pensando en sus propias familias! Para nosotros, la forma en la que ha sucedido esto es muy emocionante, y esperamos que la gente se reúna para las fiestas, vean la película juntos y encuentren sus propias similitudes en todos estos fantásticos miembros de una familia.

Charise Castro Smith: Yo estoy muy emocionada por la gente saliendo de la película cuestionándose lo que está detrás de los roles de familia tradicionales que creen que entienden acerca de sus propias familias. Me gustaría empujar a la gente a tratar de conocer mejor a los miembros de su familia, a hacer preguntas, a tener curiosidad y empatía. Creo que todas esas cosas son mis esperanzas para la película.

Jared Bush: Y yo diría que no puedo esperar que la gente tenga las ocho canciones pegadas en la cabeza durante años. Tengo muchas ganas de eso.