¡Hay que salvar la magia! Tráiler completo de 'Encanto', la nueva película de animación de Disney

Disney ya tiene a punto un nuevo largometraje de animación con el que intentar encandilarnos, a niños y mayores, las próximas navidades. Bueno, de hecho se estrenará, y solo en cines, unas semanas antes, el 26 de noviembre. Pero no tardará en estar disponible en su plataforma de Disney Plus, sin coste adicional, el mismo día de Navidad. Se trata de Encanto y nos hablará sobre todo de la magia, y de que no tener superpoderes también puede ser una bendición.

En ella conoceremos a la familia Madrigal que reside en una casa ubicada en un paraje idílico de Colombia y que las gentes de lugar conocen precisamente con el nombre que da título a la película. Todo empezó cuando la abuela recibió el don de tener poderes, ella y el resto de miembros de su familia, como superfuerza, poder sanar mediante la comida o hablar con los animales. Sin embargo, una de sus nietas, Mirabel, ha sido la única en no recibir ningún don.

Pese a ello, cuando su familia y la magia se vea en grave peligro, Mirabel se convertirá en la única esperanza de salvarles. Disney ya lanzó un primer avance a principios de julio, pero ahora ha liberado el primer tráiler completo que nos permitirá conocer a más personajes.

Ha sido dirigida por Jared Bush y Byron Howard (codirectores de Zootrópolis) junto con Charise Castro Smith, y la voz a su personaje principal, el de Mirabel, la ha puesto la actriz estadounidense nacida en Argentina Stephanie Beatriz, muy activa en numerosas series y que también podemos ver, interpretando el personaje de Carla, en el musical En un barrio de Nueva York, la adaptación del musical de Quiara Alegría Hudes y Lin-Manuel Miranda.

Precisamente Lin-Manuel Miranda ha compuesto las canciones de la banda sonora, ocho temas que creó tanto en inglés como en castellano; mientras que la música ha sido obra de Germaine Franco, que colaboró también en otro largometraje de Pixar de marcado sabor latino como era Coco. Por su parte, el cantante Carlos Vives interpreta uno de los temas principales, Colombia, mi encanto.

También destacar que la proyección de Encanto vendrá acompañada del corto Far From the Tree. Y como remate final, de momento, Disney ha difundido otros dos carteles de la película.

Póster de 'Encanto' Disney

Póster de 'Encanto' Disney

