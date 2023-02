El director cántabro Nacho Vigalondo ya está trabajando en su próxima película, también enmarcada dentro del género fantástico. Una propuesta romántica de ciencia ficción que llevará como título Daniela Forever y, según recoge la exclusiva de Deadline, ha contratado al que será su protagonista masculino. Un fichaje internacional, pues se trata del actor británico de ascendencia malaya Henry Golding y que saltó a la popularidad con Crazy Rich Asians (Locamente enamorados) de 2018.

El argumento se centrará en un hombre atormentado que lucha por intentar comprender las circunstancias que desembocaron en la muerte repentina de su novia en un accidente, seis meses antes. Por ello se apuntará a un nuevo e innovador experimento mediante sueños que le permitiría reconstruir su vida junto a ella.

"Esta película está construida alrededor de un personaje profundamente humano atrapado en una retorcida trama, algo para lo que Henry Golding es perfecto para esto que se siente casi irreal", ha manifestado el cineasta en sus primeras declaraciones. "Estoy entusiasmado con el equipo reunido alrededor de este proyecto, y espero que la historia ofrezca todo lo que quiero decir sobre el amor, los sueños y Madrid".

Y es que el rodaje está previsto que tenga lugar esta próxima primavera o en verano en escenarios madrileños, en una producción en la que Vigalondo también ejercerá de productor junto a Nahikari Ipiña por parte de Sayaka Producciones.

Acostumbrado a sacar el máximo partido contando con presupuestos muy modestos, el cántabro es el autor de varios títulos de culto como Los cronocrímenes (2007) o Colossal (2016) que protagonizó Anne Hathaway, además de un director venerado sobre todo en Estados Unidos. Buena prueba de ello es que sus películas siempre acostumbran a triunfar, y a llevarse premios, en el Fantastic Fest de Austin, Texas, el mayor certamen especializado en cine fantástico de Norteamérica.

Después de haber dirigido distintos episodios para series de televisión, por ejemplo, de El vecino, Into the Dark o Justo antes de Cristo, o el episodio La alarma de la antología de Historias para no dormir, Daniela Forever será su nuevo largometraje siete años después de Colossal.

