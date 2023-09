El musical de 'Chicas malas' se estrenará finalmente en cines

En EE.UU. Paramount y Universal tienen sus propias plataformas de streaming: respectivamente, Paramount+ y Peacock. Ambas majors quieren ir ampliando su oferta en este mercado, y ante la afloración de contenidos sin lugar en mercados que no dispongan de estos servicios ha surgido en España SkyShowtime. Pese a todo aún no se puede asegurar que la integridad de estas producciones vaya a dar el salto a nuestro país, así que no deja de ser una gran noticia la que recoge Variety.

El musical de Chicas malas no va a estrenarse en Paramount+ como estaba planeado, sino en cines. El estudio ha cambiado de idea con respecto a esta esperada producción, que se fundamenta en un exitoso musical de Broadway basado a su vez en la famosísima comedia de Lindsay Lohan y Rachel McAdams. Mean Girls: The Musical acaba de confirmar su estreno en cines para el 12 de enero de 2024, en el año que se cumplirían dos décadas del lanzamiento de la película original. Esta fecha aún no se ha replicado oficialmente en España, pero ahora hay más opciones que nunca de que el film llegue al final a nuestros cines.

Mean Girls: The Musical ya está rodada. Tiene en su reparto con Angourice Rice y la ascendiente Renée Rapp (La vida sexual de las universitarias) como Cady y Regina George. También destaca la presencia de Jenna Fischer y Jon Hamm, así como Tina Fey y Tim Meadows volviendo tras la película original, siendo Fey su guionista y gran impulsora. Las canciones que se dieron a conocer en las tablas están compuestas por Jeff Richmond y Nell Benjamin, y dirigen Samantha Jayne y Arturo Pérez Jr. La película aún no cuenta con tráiler oficial.

El anuncio de que el musical de Chicas malas irá a cines ha sido desvelado por Paramount junto a otras novedades de su calendario. El biopic de Bob Marley con Kingsley Ben-Adir (titulado One Love) se estrenará el 14 de febrero de 2024, mientras que la major pone fecha a otro de sus lanzamientos más esperados: Smile 2, correspondiendo el fragor fan que desató la película original el año pasado, verá la luz el 18 de octubre de 2024. Todas en cines, aunque Paramount se lo ha pensado mejor con su película animada El aprendiz de tigre y esta irá directamente a streaming el 19 de enero del año que viene.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.