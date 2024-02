"Un mundo post-franquicias": qué puede significar 'Oppenheimer' para el futuro de Hollywood, según Christopher Nolan

Oppenheimer ha recaudado 958 millones de dólares en todo el mundo. Se ha quedado cerquísima de la ansiada barrera de los 1.000 millones, y es la tercera película más taquillera de 2023 detrás de Super Mario Bros. y el otro exitazo, Barbie, con el que compartió carteleras y fenómeno: el Barbenheimer. No está nada mal para un biopic de tres horas, sin acción y con calificación R. De hecho, es el biopic más taquillero de la historia del cine, y ha supuesto tal sorpresa que aparte de la proverbial carrera en los Oscar conduce a intuir que Hollywood está cambiando.

El propio Christopher Nolan, que la ha dirigido, así lo cree, y le parece muy positivo. El cineasta ha concedido una entrevista al podcast Countdown to the BAFTAs, donde ha querido valorar las implicaciones del taquillazo de Oppenheimer, centrado en el padre de la bomba atómica. “Todo el mundo tiende a menospreciar el cine. Creo que durante todo el tiempo que llevo trabajando en el cine, he tenido la sensación de que el establishment cultural siempre estaba prediciendo la desaparición de las salas. Ahora me preguntan ‘¿qué opino de la salud del negocio del cine?’ Y realmente no sé cómo responder”.

“Acabamos de estrenar una película de tres horas sobre física cuántica y ha recaudado mil millones de dólares. Obviamente, nuestra opinión es que el público está ahí y está deseando ver algo nuevo”. Lo de “algo nuevo” es significativo, pues Oppenheimer triunfó allá donde se estrellaron títulos cercanos como Flash, Transformers: El despertar de las bestias, The Marvels o Indiana Jones y el dial del destino: todas ellas nuevas entregas de sagas en principio consolidadas que no lograron atraer al público. Sin embargo Oppenheimer, con una propuesta a priori más antipática e intelectual, sí consiguió hacerlo.

“El éxito de Oppenheimer apunta sin duda a una especie de panorama post-franquicia y post-propiedades intelectuales para las películas... Es bastante alentador. Recuerda a los estudios que hay apetito por algo que la gente no ha visto antes o por un enfoque de las cosas que la gente no ha visto antes”, prosigue Nolan. Este horizonte más allá de las sagas y las IPs es evidentemente positivo. “Oppenheimer ofrece a otros cineastas un punto de referencia sobre cómo puede funcionar algo en el mercado que al estudio pueda interesarle”.

Esto no significa, por otro lado, que Nolan tenga algo en contra de las franquicias. Él dirigió tres películas de El caballero oscuro, al fin y al cabo. Pero el director sí sostiene que una industria sana debería alternar las franquicias con las propuestas originales, como explicaba hace unos meses: “Siempre hay un equilibrio en Hollywood entre los títulos establecidos que pueden asegurar la audiencia y dar a la gente más de lo que quiere. Eso siempre ha sido una parte importante de la economía de Hollywood, y permite hacer y distribuir muchos otros tipos de películas. Pero también hay que respetar el deseo del público de ver algo nuevo”.

“Una de las grandes emociones de ir al cine es, francamente, ver el tráiler de una película de la que nunca has oído hablar o un tipo de película que no has visto”, concluía. “Un ecosistema saludable en Hollywood consiste en un equilibrio entre ambas cosas y siempre ha sido así”.

