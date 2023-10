Muere la leyenda de Broadway Joanna Merlin ('Fama') a los 92 años

Este domingo falleció en Los Ángeles, a causa de un trastorno de la médula ósea, Joanna Merlin. Esta reputada actriz y productora teatral contaba con 92 años, y se hicieron eco de la muerte a medios como Hollywood Reporter sus dos hijas: la directora Rachel Dretzin y la actriz Julie Dretzin, vista en El cuento de la criada. Merlin fue una figura esencial de la escena de Broadway, fundando el Non-Traditional Casting Project a principios de los 80 y en 1999 haciendo lo propio con la Asociación Michael Chéjov, que formó a multitud de actores, directores y profesores. Ella misma fue profesora durante largo tiempo.

Merlin nació en Chicago en 1931, trasladándose a Los Ángeles para estudiar en la UCLA. En 1961 pudo debutar dentro del circuito de Broadway representando Becket junto a Laurence Olivier. Sería el inicio de una prolífica carrera teatral: en 1964 empezaba a interpretar a Tzeitel, la hija mayor de El violinista en el tejado (sin llegar a participar en la adaptación cinematográfica de 1971), y más tarde pasaba a ser una fiel directora de cásting para Stephen Sondheim. El nombre de Merlin despuntaría en obras tan célebres como Company, Sweeney Todd, Into the Woods o Merrily We Roll Along. Todas, a cargo de Sondheim.

Merlin colaboraría igualmente con Andrew Lloyd Webber para Evita, y con Prince de cara a On the 20th Century. Igualmente se encargó del cásting para Harold Prince o Bernardo Bertolucci, combinando todas estas labores con una sólida carrera en el cine. Ella había debutado como actriz con un pequeño papel en Los diez mandamientos de Cecil B. DeMille, allá por 1956, y más tarde reapareció en Hester Street. En 1979 contó con un papel en Empieza el espectáculo de Bob Fosse, para poco después interpretar a Miss Berg en la exitosísima Fama de Alan Parker. En los 80 le siguieron Hija del amor y Baby… eres tú.

Trabajó en dos ocasiones para John Carpenter: en Golpe en la pequeña China y El príncipe de las tinieblas. Hacia 1988 intervino en Mystic Pizza, y luego tuvo otro papel en City of Angels a finales de los 90. También desempeñó varios roles en televisión, siendo Lena Petrovksy durante toda una década en Ley y orden, y encadenando episódicos para Doctor en Alaska, Homeland o The Good Wife. En 2008 produjo y protagonizó la película Beautiful Hills of Brooklyn.

