Muere el actor Lew Palter ('Titanic') a los 94 años

El actor estadounidense de cine, teatro y televisión Lew Palter ha fallecido a los 94 años. Conocido por su papel como el personaje de Isidor Straus en la película Titanic, el neoyorquino había dedicado sus últimos años de vida a su labor como profesor de actuación.

Aunque la noticia ha trascendido hoy mismo, su fallecimiento ocurrió el pasado 21 de mayo en su hogar en los Ángeles, después de una larga batalla contra el cáncer. Una noticia que confirmaba a The Hollywood Reporter su propia hija, Catherine Palter.

Acreditado en más de 50 títulos, sus primeros trabajos se produjeron a finales de los años 60 con apariciones en series como Ladrón sin destino, Days of Our Lives, Misión: Imposible o The Flying Nun. En las siguientes décadas también participó en producciones destacables como El show de Doris Day, Colombo, Los ángeles de Charlie, El equipo A o Canción triste de Hill Street.

Lew Palter, ‘Titanic’ Actor and Longtime CalArts Teacher, Dies at 94 https://t.co/ykSmPGx6Ak — The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2023

Sin embargo, su papel más relevante llegó en 1996 como Isidor Straus, uno de los personajes secundarios en la película Titanic. Un rol basado en la figura real del multimillonario y coproprietario de Macy's, quien falleció junto a su esposa Ida en el hundimiento del transatlántico.

Esta personalidad era recientemente noticia de nuevo tras la tragedia del Titán, puesto que Wendy Rush, la mujer de Stockton Rush, uno de los hombres que viajan a bordo del Titan, resultaba ser la tataranieta de los Straus.

Tras su trabajo en el oscarizado filme , Palter abandonó su trayectoria como actor de cine y televisión, donde tan solo le volveríamos a ver poniendo voz a uno de los personajes de la serie de animación Historias animadas del Nuevo Testamento (2001) y en el cortometraje In Confidence (2018). Hasta su jubilación en 2013, Palter dedicó su labor a la enseñanza en el CalArts School of Theater .

