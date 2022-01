Muere a los 94 años Sidney Poitier ('En el calor de la noche'), primer afroamericano en ganar el Oscar a Mejor actor

Ha fallecido Sidney Poitier, leyenda del cine de Hollywood que pasó a la historia como el primer actor afroamericano en alzarse con un Oscar. Según recoge Eyewitness News, el intérprete y filántropo ha muerto a la edad de 94 años, dejando a sus espaldas una exultante carrera que se remonta a la década de los 50, habiendo debutado en Un rayo de luz. En años posteriores pudo convertirse en toda una estrella de la industria, coincidiendo su aceptación entre el público y crítica con la fase más intensa del Movimiento por los Derechos Civiles dentro de EE.UU.

Así fue como Poitier consiguió el Oscar de la Academia por Los lirios del valle, estrenada en 1964. Tres años después, en 1967, encadenaría los papeles más populares de su carrera gracias a Rebelión en las aulas, En el calor de la noche y Adivina quién viene esta noche. Fue su cumbre como actor, aunque en años posteriores siguiera interpretando con éxito al inspector Tibbs (protagonista de En el calor de la noche) y acumulara proyectos a buen ritmo, espaciando sus trabajos a partir del nuevo siglo.

Hijo de familia bahameña, Poitier nació durante un viaje de sus padres a Miami, por lo cual obtuvo la doble nacionalidad estadounidense y bahameña. Luego de servir en la Segunda Guerra Mundial, hizo su debut como actor sobre las tablas de Broadway entrando en el radar de un director tan prestigioso como Joseph L. Mankiewicz, que le dio un papel secundario en Un rayo de luz. Era 1950, y a partir de entonces Poitier se las apañaría para trabajar con los más grandes directores: poco después colaboró con Budd Boetticher en su drama bélico Hermanos ante el peligro, y en 1955 conocería su primer éxito en taquilla gracias a Semilla de maldad, que dirigía Stanley Kramer y protagonizaba Glenn Ford.

Este drama centrado en las desventuras de un soldado veterano metido a profesor fue todo un fenómeno gracias a la presencia en su soundtrack de Rock Around the Clock de Bill Halley & His Comets, inaugurando el idilio entre cine y rock and roll. Dos años después Poitier protagonizó El niño y el perro de William A. Wellman y apareció junto a Clark Gable e Yvonne De Carlo en La esclava libre de Raoul Walsh. Llegado 1958 consiguió la primera nominación al Oscar para un intérprete negro por Fugitivos de Stanley Kramer, donde encarnaba a un preso obligado a fugarse junto a Tony Curtis al compartir esposas.

Culminando la década protagonizó con Dorothy Dandridge y Sammy Davis Jr. el musical Porgy y Bess a cargo de Otto Preminger, consolidando su estatus de estrella para cuando en 1964 encabezó el reparto de Los lirios del valle. Ralph Nelson dirigía a partir de una novela de William E. Barrett, que a su traslado al cine tuvo a Poitier interpretando a un trabajador itinerante que se cruzaba en el camino de un grupo de monjas en el desierto de Arizona. Enormemente alabada por la crítica, Los lirios del valle llegó a obtener cinco nominaciones al Oscar y le consiguió el premio interpretativo a Poitier, marcando un antes y un después.

Más allá del estrellato

Hasta entonces los intérpretes afroamericanos solo habían conseguido galardones honoríficos (caso de James Baskett por Canción del sur) o el Oscar a Mejor actriz secundaria para Hattie McDaniel por Lo que el viento se llevó. La victoria de Poitier coincidió con avances sin precedentes en la lucha antirracista, que marcaron el Hollywood de la época y varios de sus siguientes papeles. Así, y más allá de su rol en la producción bíblica La historia más grande jamás contada, es como Poitier llegó a su año triunfal: 1967, donde protagonizó Adivina quién viene esta noche, En el calor de la noche y Rebelión en las aulas.

Para la primera de ellas interpretaba al futuro yerno de Spencer Tracy y Katharine Hepburn, reflejando los avances de la época mientras que En el calor de la noche se enfrentaba a la resistencia más violenta a los mismos. Galardonado a Mejor película, el film de Norman Jewison daría pie a dos secuelas que continuaban con las aventuras del inspector Tibbs interpretado por Poitier: Ahora me llaman señor Tibbs (en 1970) y El inspector Tibbs contra la organización (en 1971). Repetiría, asimismo, como el profesor Mark Thackeray en Rebelión en las aulas 2, que en 1990 dirigiera Peter Bogdanovich, fallecido también recientemente.

En 1972 a Poitier le picó el gusanillo de la realización y se dirigió a sí mismo, junto a Harry Belafonte, en el western Buck y el farsante. Esto se convirtió en una costumbre de cara a Un cálido diciembre (1973), la comedia adscrita a la blaxploitation Sucedió un sábado (1974), y sus colaboraciones con Bill Cosby, en Dos tramposos con suerte y De profesión estafadores. Con Locos de remate, que protagonizarían Gene Wilder y Richard Pryor en 1980, Poitier batió otro récord al conseguir la película más taquillera dirigida por un afroamericano, repitiendo con la dupla en Una fuga muy chiflada.

Ghost Dad, protagonizada nuevamente por Bill Cosby, supuso su despedida de la dirección en 1990. A lo largo de esta década Poitier empezó a frecuentar las miniseries y los telefilms, como da cuenta la mencionada secuela de Rebelión en las aulas. Así es como protagonizó Enfrentados, Los hijos de la llanura, El silencio de los inocentes o La apacible vida de Noah Dearborn, paralelamente a protagonizar junto a Bruce Willis y Richard Gere la película de acción Chacal. En 2002 Poitier recibiría su segundo Oscar, esta vez honorífico, por su contribución global al cine estadounidense.

Durante esa misma ceremonia Denzel Washington, curiosamente, ganó el Oscar a Mejor actor por Training Day, convirtiéndose en el segundo intérprete tras Poitier que lo conseguía. “Siempre te perseguiré, Sidney. Siempre seguiré tus pasos”, declaró Washington entonces. A lo largo de su carrera, Poitier nunca dejó de lado su labor filantrópica, siendo nombrado en 1997 embajador de las Bahamas en Japón. De 2002 a 2007, asimismo, fue embajador de las Bahamas para la UNESCO, y publicó su autobiografía en el año 2000, con el título The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography.

