El guion de 'Mortal Kombat 2' lo escribirá uno de los responsables de 'Caballero Luna'

Puede que los 83,7 millones de dólares recaudados en cines, y posicionándose en el lugar número 48 de las películas más taquilleras estrenadas el pasado año, no digan especialmente mucho a favor de Mortal Kombat. Y teniendo en cuenta que su presupuesto fue de 55 millones las cifras aún son menos impresionantes. Pero la nueva adaptación de la franquicia de videojuegos creada por Ed Boon y John Tobias a principios de los 90, y que dirigió Simon McQuoid, logró convencer y dejar con ganas de más a los fans.

La prueba es que en Estados Unidos, estrenada simultáneamente en salas y en HBO Max, se convirtió en el título de más éxito en la plataforma en su primer fin de semana, del 23 al 25 de abril, y se estima que 3,8 millones de hogares vieron la película en los tres primeros días. También fue en las jornadas siguientes uno de los títulos más comentados en los medios especializados norteamericanos y redes sociales.

Y visto así era cuestión de (poco) tiempo que la productora New Line Cinema, contando con la alianza de Warner en la distribución, diera luz verde a una segunda entrega. McQuoid volverá a repetir tras las cámaras y entre las novedades se espera la presencia de Johnny Cage, uno de los personajes favoritos de la saga, y que ya apareció en un cameo en los poscréditos de la película.

Los campeones de Mortal Kombat volverán a batirse en duelos increíbles, y pese a que aún no hay fecha de estreno oficial, la secuela podría llegar a mediados de 2023. Lo que sí se conoce, según ha avanzado Deadline, es quien se hará cargo del guion de la secuela. Y el elegido por los estudios New Line ha sido Jeremy Slater, uno de los guionistas de Caballero Luna, la esperadísima serie de Marvel que llegará a Disney+ a partir del 30 de marzo.

Slater también ha sido guionista de las series The Umbrella Academy y The Exorcist, aunque uno de sus primeros trabajos fue en la denostada adaptación de Cuatro Fantásticos dirigida por Josh Tank de 2015. Sin embargo, actualmente está solicitadísimo y entre sus próximos guiones estaría el que escribiría para Thread, un proyecto definido como "Regreso al futuro con extraterrestres" y con James Wan como productor, o el de Coyote vs. Acme, el largometraje de acción real y animación sobre Coyote y Correcaminos que se estrenaría en verano de 2023.

