Millie Bobby Brown se apunta a lo nuevo de los hermanos Russo

Una vez han hecho historia dirigiendo la película más taquillera de todos los tiempos, el futuro de Joe y Anthony Russo tras Vengadores: Endgame se antoja prometedor. No solo han reforzado su rol de productores a través de su compañía independiente AGBO (fraguando un éxito mayúsculo como Tyler Rake y, probablemente, la justificación para zambullirse en un nuevo universo de películas), sino que los hermanos no dejan de circundar nuevos proyectos. De este modo, están a punto de estrenar en Apple TV+ Cherry (con un irreconocible Tom Holland), y se encuentran desarrollando actualmente The Gray Man: película de acción con un presupuesto descomunal que está destinada a Netflix y tiene en el reparto a Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas.

Pero aún hay más. Según recoge Deadline, los Russo acaban de confirmar que dirigirán The Electric State, adaptación de la novela gráfica del mismo título cuya protagonista será Millie Bobby Brown. AGBO se hizo con los derechos de esta obra de Simon Stålenhag al poco de su publicación en 2017 y el plan inicial era que Andy Muschietti (It) se encargara de dirigirla, pero finalmente este cineasta se ha hecho con las riendas de The Flash en Warner y se limitará a ejercer de productor junto a su hermana Barbara Muschietti. The Electric State, asimismo, contará con la financiación y distribución de Universal, y el guion correrá a cargo de dos habituales de los hermanos: Christopher Markus y Stephen McFeely.

La historia se centra en una adolescente que entabla amistad con un misterioso robot: uno que eventualmente descubre que ha sido enviado por su hermano desaparecido. The Electric State narra el viaje de ambos en pos de encontrar al hermano de la protagonista, teniendo lugar en un escenario arrasado donde el Apocalipsis sorprendió a la humanidad en los años 90. Se trata del nuevo proyecto de Mille Bobby Brown tras protagonizar Enola Holmes en Netflix y Godzilla vs. Kong, que llegaría a cines y HBO Max el 21 de mayo. La actriz se encuentra actualmente finiquitando el rodaje de la cuarta temporada de Stranger Things.