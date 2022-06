Millie Bobby Brown protagonizará ‘The Electric State’, la película futurista que preparan los hermanos Russo con Netflix

Los hermanos Russo aún no han estrenado su última película pero ya tienen otra en el horizonte. A la espera de lanzar la prometedora El agente invisible con Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans, los realizadores responsables de Vengadores: Infinity War ya se han puesto manos a la obra para sacar su siguiente proyecto. Eso sí, este saldrá nuevamente de Netflix, que es quien ha producido y estrenará El agente invisible.

The Electric State es el nombre de esta futura película y ya cuenta con su primer rostro reconocible al frente. No es otro que el de Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things y quien también tiene pendiente de estreno sus últimos episodios, aunque llegarán a Netflix antes que el filme de los Russo. Quién sabe, puede que el final de la serie tenga algo que ver con este nuevo proyecto.

Tras dejar a un lado el MCU, los hermanos Russo adaptarán esta vez la novela ilustrada de Simon Stålenhag. The Electic State está ambientada en un pasado retrofuturista, en el que una adolescente huérfana ( a la que daría vida Brown) atraviesa el Oeste americano con un dulce pero misterioso robot y un excéntrico vagabundo en busca de su hermano pequeño. Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley, Markus y McFeely (guionistas de las grandes películas del MCU) son los productores ejecutivos.

Por otro lado, todo apunta a que Chris Pratt será quien acompañe a Bobby Brown en esta retrofuturista aventura, aunque su presencia aún no está del todo confirmada. El protagonista de Jurassic World: Dominion tiene pendiente la película sobre Super Mario Bros y su apretada agenda podría dificultarle las cosas, aunque se espera que se acabe uniendo a The Electric State, que por otro lado aún no ha fijado sus fechas, a la espera quizá de ver qué tal funciona El agente invisible en la plataforma.

