Así ha sido el sorprendente cambio físico de Millie Bobby Brown desde la temporada 1 de ‘Stranger Things’

Antes de que Millie Bobby Brown saltara a la fama internacional, la actriz de Stranger Things ya participaba en series como Intruders, Modern Family o Anatomía de Grey. Unas primeras apariciones desconocidas para el gran público, que en 2016 quedaba impresionado con su papel como Eleven. 6 años después de los primeros episodios estrenados de la serie de los hermanos Duffer, la actriz se ha convertido en una verdadera celebridad y son muchos los que quieren contar con ella en sus proyectos.

Su imagen prepúber ha dado paso a la gran belleza de la actriz, que cumplía el pasado 19 de febrero la mayoría de edad. Una trayectoria en la que también conseguía sumarse a franquicias como Sherlock Holmes (a través de la Enola Holmes de Netflix) o Godzilla, que provocaba que trabajara en Godzilla: El rey de los monstruos y Godzilla vs. Kong.

Bobby Brown también rueda en estos momentos en Portugal Damsel, el nuevo filme del director español Juan Carlos Fresnadillo (28 semanas después, Intacto) para Netflix. Un filme en el que la actriz también ejerce de productora, y donde encarnará a Elodie, una princesa confiada en que se casa con un príncipe, pero descubre que será sacrificada por un dragón. La antesala de otras producciones pendientes: Enola Holmes 2, The Girls I've Been y The Thing About Jellyfish.

Con tan solo 14 años, la actriz y modelo ya se entraba en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, recogida por la revista Time. Un éxito que se sumaba a los premios que ganaba tras Stranger Things: del Premio del Sindicato de Actores al Premio Saturn, pasando por los sus galardones en los Kids Choice Awards, los Teen Choice Awards y los MTV Movie & TV Awards. Ahora, la actriz podría continuar sumando grandes éxitos, con el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things.

