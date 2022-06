Chris Pratt está muy orgulloso de su voz para la película de 'Super Mario Bros'

Rodar hoy día una película de Super Mario Bros. es un proceso delicado, que tiene que esforzarse por alejarse todo lo posible de la anterior y tristemente célebre adaptación para el cine. En los 90 John Leguizamo y Bob Hoskins protagonizaron un film lo bastante vapuleado como para que convertir videojuegos en películas fuera considerado un esfuerzo maldito, y ahora que parece haberse llegado a un punto de convivencia ha comenzado a desarrollarse otra adaptación. En este caso se trata de una película de dibujos animados a cargo de Universal e Illumination, el estudio que nos trajo a Mi villano favorito y Los Minions.

Shigeru Miyamoto, a través de Nintendo, supervisa la producción, cuyo mayor atractivo más allá de los personajes es el reparto que ha reclutado para ponerles voz. Están Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Jack Black como Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong y Chris Pratt en el papel protagónico, Mario. Desde que fue fichado se ha especulado mucho en Internet sobre la posibilidad de que imite el caricaturesco acento italiano del personaje, algo que Pratt aún no ha aclarado aunque, vía Variety, sí deja caer que está muy orgulloso del trabajo que está haciendo para Illumination. Todo porque los directores del film, Michael Jelenic y Aaron Horvath, le están dando mucha libertad.

“Trabajé muy estrechamente con los directores para probar algunas cosas, y ahora he dado con algo de lo que estoy realmente orgulloso; no puedo esperar a que la gente lo vea y escuche”. Acto seguido, el actor que recientemente estrenara Jurassic World: Dominion se ve en la obligación de explicar en qué consiste su trabajo: “Es una aventura animada con mi voz. No es una película de acción real, no voy a llevar un traje de fontanero para correr por todas partes. Pondré voz a un personaje animado, y es una voz actualizada y diferente que no se ha escuchado antes en el mundo de Mario”.

Horvath y Jelenic han estado detrás de la serie Teen Titans Go! y de la película que motivó, de forma que tienen crédito suficiente como para confiar en el proyecto. Además el guion corre a cargo de Matthew Fogel (que ha firmado igualmente el de Minions: El origen de Gru, estreno este 1 de julio). La película de Super Mario Bros. acaba de cambiar por su parte la fecha de estreno: originalmente estaba previsto para este 21 de diciembre, pero Universal ha decidido retrasarla al 7 de abril de 2023, coincidiendo con el cotizado fin de semana de Pascua en EE.UU.

No deberíamos tardar en ver un primer tráiler.

