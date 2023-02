Michelle Yeoh defiende la nominación al Oscar de Andrea Riseborough

El 13 de marzo la categoría del Oscar a Mejor actriz protagonista se decidirá entre cinco candidatas: Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes (la gran sensación de la temporada, con 11 nominaciones), Ana de Armas por Blonde, Michelle Williams por Los Fabelman y Andrea Riseborough por To Leslie. La nominación de Riseborough ha dado aún más que hablar que la de De Armas, pues aunque Blonde ha recibido mucho odio se da el caso de que mucha gente no sabía de la existencia de To Leslie hasta darse a conocer las aspirantes. También, por las otras actrices que Riseborough ha dejado fuera.

Estas podrían ser Viola Davis por La mujer rey y Danielle Deadwyler por Till, el crimen que lo cambió todo: dos mujeres racializadas a las que se ha impuesto Riseborough en un sorpasso auspiciado por varias estrellas de Hollywood y una promoción fulminante. Mientras Deadwyler (junto a la directora Chinonye Chukwu) achacaba este olvido a la “misoginia hacia las mujeres negras”, la Academia se vio obligada a emprender una investigación que aclarara si se había roto alguna de sus normativas en torno a la nominación de Riseborough. La investigación concluyó, y Riseborough la mantiene.

Eso sí, el director ejecutivo de la Academia Bill Kramer ha admitido que “las tácticas de campaña en redes sociales” por parte de los promotores de To Leslie han causado “preocupación”, y que va a ser un caso de referencia a la hora de fijar nuevas normas en el futuro. Frente a esta controversia Yeoh ha preferido apoyar sin reservas a Riseborough (uniéndose a otras estrellas como Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Charlize Theron, Amy Adams, Jennifer Aniston o Jane Fonda). Yeoh, siendo ella misma una actriz racializada, no ve de recibo la controversia que se ha cernido sobre la nominación de Riseborough.

“La Academia siempre se ha enorgullecido de jugar según las reglas. Si fuera tan fácil manipularlas se habría hecho antes. Siempre estamos avanzando en la proyección de nuestra integridad y confío en que seguiremos haciéndolo”, declara en el programa Today de BBC. “Me encantan Viola y Danielle y me gustaría que todas recibiéramos el Oscar, pero es difícil. Yo tardé 40 años en conseguir una nominación”, recuerda la actriz de Tigre y dragón, que en el film de los Daniels comparte nominación en otras categorías actorales: Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis aspiran a ser la Mejor actriz de reparto, y Ke Huy Quan Mejor actor.

“Todos y cada uno de los actores y actrices ponen su corazón y su alma en estas películas, y no necesariamente empiezas pensando que te van a nominar”, concluye, acaso defendiendo que el camino que llevó a Riseborough a la nominación fue más espontáneo de lo que se asume.

