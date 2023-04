Michelle Rodríguez se ha negado a volver para 'Avatar 3'

Uno de los elementos más chocantes de Avatar: El sentido del agua fue el regreso de Sigourney Weaver. Su personaje murió en la película original, pero James Cameron se las apañó para mantenerla en el elenco gracias a un nuevo rol, Kiri, inventándose que tenía un parentesco con la doctora Grace Augustine que aún está por aclarar del todo. El director quiso rodearse para las secuelas del reparto original, y al parecer este deseo también pasó por Michelle Rodríguez. Pero la actriz se negó.

En la Avatar de 2009 Rodríguez fue Trudy Chacón, piloto militar que moría hacia el final del film al sacrificarse en la batalla de Pandora. Era, como el Jake Sully de Sam Worthington, una desertora humana, con lo que habría sido fácil para Cameron encajarla en el futuro. Rodríguez ha hablado con Vanity Fair sobre los motivos de su negativa, aprovechando el estreno de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

“Cuando vi a Jim Cameron hace poco me dijo ‘estaba pensando, ¿y si Michelle volviera? Muchos personajes han vuelto en El sentido del agua’. Yo me quedé como ‘no puedes hacer esto, morí como un mártir'”. No es solo que a Rodríguez le gustara que Trudy hubiera muerto de forma heroica en Avatar, de forma que una resurrección le quitara valor a su sacrificio: además se da la simpática tesitura de que Rodríguez ha interpretado varias veces a personajes que mueren y luego son traídos sorpresivamente de vuelta en alguna secuela.

Retomar a Trudy en Avatar 2 habría sido “el colmo” para ella. “Volví en Resident Evil cuando se suponía que no iba a hacerlo. Volví en Machete y lo mismo. Volví como Letty en Fast & Furious. No podíamos hacerlo una cuarta vez, ¡sería exagerado!”, sostiene la actriz. En efecto, Rodríguez volvió como Rain en Resident Evil: Resurrección, como Luz en Machete Kills, y como la pareja de Toretto (Vin Diesel) en Fast & Furious 6.

“Supongo que nunca saben qué hacer con una chica que no tiene novio, ¿la mantenemos con vida o la matamos?”, ironiza la actriz. A priori su negativa a Cameron es firme, y es improbable que volvamos a verla en Avatar 3, que planea su estreno el 20 de diciembre de 2024.

