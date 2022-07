El tráiler de 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones' llega con todo el amor de Led Zeppelin

La idea de que los directores de Noche de juegos adaptaran Dragones y mazmorras (el juego de rol más vendido de todos los tiempos) ya era en sí misma deliciosa, pero si además resulta que esta adaptación es una comedia paródica, no podríamos imaginar mejor manera de inaugurar la Comic-Con. Poco después de que echáramos un vistazo a los personajes, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones ha publicado un primer tráiler oficial, donde se puede observar más de cerca qué ha hecho la dupla John Francis Daley/ Jonathan M. Goldstein (además de artífices de la magnífica Noche de juegos, firmantes de Vacaciones con Ed Helms, Christina Applegate y el enorme pene de Chris Hemsworth).

Dungeons & Dragons se inspira en el famoso juego ideado por Gary Gygax a mediados de los 70, responsable de un furor por el rol y la fantasía medieval que se extiende a nuestros días. En el 2000 ya tuvo una adaptación live action que protagonizaban Jeremy Irons y Thora Birch con críticas terribles, y el enfoque de Daley y Goldstein apunta a ser más bufonesco, enfatizando la presencia de los ladrones que acostumbran a engrosar cada equipo. Así, como líder del grupo de héroes (o antihéroes) tenemos a Chris Pine, secundado por Michelle Rodríguez, Justice Smith, Sophia Lillis (la gran revelación de It), Regé-Jean Page llegado de Los Bridgerton o Hugh Grant, que encarnaría a un arrogante villano.

Todos ellos se verán envueltos en una aventura no por espectacular menos cómica, que el tráiler nos presenta al ritmo de Whole Lotta Love de Led Zeppelin (tendiendo un puente inevitable con el célebre avance de Thor: Ragnarok, donde sonaba Immigrant Song de la misma banda). Distribuida en nuestro país por Paramount, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones aún no tiene fecha de estreno, pero de repente se ha convertido en la mejor baza para emular el impacto de la recordada serie animada de los 80. Ya sabéis, la del increíble opening donde cantaban aquello de “Dragones y mazmorras, un mundo infernal…”.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas:

