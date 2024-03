Michael Mann confirma que 'Heat 2' es su próxima película

El año pasado Michael Mann decía que seguía queriendo dirigir Heat 2, pero que la viabilidad del proyecto dependería de cómo fuera Ferrari en taquilla. Su biopic de Enzo Ferrari con Adam Driver y Penélope Cruz se perfilaba entonces como uno de los grandes estrenos del cine de autor de la próxima temporada, pero la cosa no terminó de cuajar. A su proyección en el Festival de Venecia las críticas fueron muy tibias, y sin presencia en el circuito de premios Ferrari fue golpeada además por una recaudación muy floja: sus apenas 42 millones de dólares en todo el mundo no rentabilizaban ni de lejos los 95 de presupuesto.

Con lo que Heat 2 podía estar en peligro. Mann llevaba tiempo con fijación por volver a una de sus películas más aclamadas: ese thriller que protagonizaran Robert De Niro y Al Pacino en 1995. Ideando la secuela primero transformó sus ideas en una novela, titulada Heat 2, que se vendió bastante bien en EE.UU. y allanó el camino para que Mann rodara una película a partir de ella. Parece llegados a este punto que el fracaso de Ferrari no ha sido tan determinante, porque Mann sigue empeñado en dirigir Heat 2, y ha confirmado que se halla en plena preproducción.

“Será una mezcla de CGI y maquillaje. Robert De Niro y Al Pacino no serán quienes interpreten a McCauley y Hanna. Y empieza ocho años antes de la película, en 1988, y luego salta al 2000. Pero no sabré cuál es el reparto hasta que no haya escrito el guion. Está ahora mismo en proceso, y Warner Bros. ha sido muy paciente”, dijo Mann hace unos meses. Hoy, sin que tengamos muy claro que Warner le haya dado luz verde, Mann ha hablado con Radio France y revelado que está centrado por entero en Heat 2: que “definitivamente” será su próxima película.

De hecho el objetivo es rodar el próximo verano, una previsión que Mann ya manejaba el año pasado. La cuestión es que Heat 2 aún no ha confirmado siquiera actores; parece que Driver está dispuesto a volver a trabajar con él para interpretar al personaje de De Niro (Neil McCauley) durante su juventud y que ya se han barajado otros nombres como Austin Butler o Ana de Armas, pero no hay nada definitivo.

El planteamiento de Heat 2, sirviendo de precuela y secuela, parece inspirado en El padrino 2, y aunque parece tener un tortuoso camino por delante, lo suyo será que confiemos en la determinación de Mann.

