Crítica de 'Ferrari': una vida al límite, como la velocidad más extrema

Valoración: 'Ferrari'

Sí, de acuerdo, no es su mejor película. Ni de lejos. Pero de ahí a poner a caer de un burro ¿hay un trecho no? Vamos, comparas Ferrari con unas cuantas decenas de películas –españolas incluidas- absurdamente encumbradas semana tras semana y no hace falta que te diga quien sale ganando. Es ampulosa, hay ramalazos de cartón piedra y termina uno algo cansado de ver a Penélope Cruz imitar a la Loren y la Magnani. Pero Ferrari es puro Mann, un whisky de malta algo diluido en agua, sí, pero conservador de esas esencias de madera noble, de fruta salvaje, de Vega Sicilia a todo trapo.

Adam Driver no está tan insoportable como de costumbre. Es más, su protagonista es como un esqueje, una continuación, un sosias de ese Gucci fabuloso con Ridley Scott. Los compone igual, o casi, señores del gran poder, atrapados por un ego fantasmal, el lastre terrible de ser leyendas en vida. Así compone Mann su sinfonía, como siempre al servicio de sus primeros violines, seres cuya gran desgracia es ser, ante todo, profesionales. Profesionales del crimen, casi siempre –Heat, Hunter, Ladrón, Collateral, Enemigos públicos- o de todo tipo de limbos sociales y culturales –El dilema, El último mohicano, Ali.

Aquí el protagonista es un enorme profesional de los coches, o sea de la muerte al volante, esa escena terrible, emocionante, bella, del accidente. Asistimos a su paseo terrorífico por la vida, nada tuvo excepto dinero, engañó por sistema, no podía remediarlo. Pero Mann, compasivo, esboza una luz al final del túnel: ese retrato en claroscuro de padres e hijos, de padres que no saben serlo y de hijos que siguen allí, de pérdida y redención, en fin, del relámpago que ilumina tan oscuro pasado. Historia sosegada, relato palpitante, ritmo mortecino. Un Mann menor siempre será un mal menor.

FICHA TÉCNICA 'Ferrari' Director: Michael Mann

Género: Drama biográfico

País: Estados Unidos

Sinopsis: La empresa que Enzo Ferrari y su esposa Laura construyeron diez años atrás está en peligro de bancarrota. Además, el matrimonio debe lidiar con la muerte de su hijo. En este momento crucial, el expiloto apuesta el futuro de su negocio en la Mille Miglia, una carrera a través de toda Italia.

Guion: Troy Kennedy-Martin (libro de Brock Yates)



Reparto: Adam Driver, Penélope Cruz, Patrick Dempsey



Duración: 130 min.



Veredicto: Historia de una vida al límite, de una leyenda en vida, de varias tragedias.



Distribuidora: Moto Productions



Estreno: 9/2/2024

