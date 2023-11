Álbum de 'La Mesías': estas fotos detrás de las cámaras te harán tocar el cielo

Tras la emisión de los siete capítulos de La Mesías, Javier Calvo y Javier Ambrossi, comúnmente conocidos como el binomio los Javis, se han confirmado como dos de los creadores más interesantes del panorama televisivo actual. La serie se ha sumado a Veneno y Paquita Salas, los anteriores trabajos de una filmografía repleta de grandes hits, que están detrás de que su nombre sea ya una marca de calidad.

Entre extraterrestres, fanatismo religioso y las Stella Maris, la serie original de Movistar Plus+ nos ha regalado numerosas imágenes del detrás de las cámaras de los showrunners y los actores detrás de yb mayúsculo proyecto que juntaba lo mejor de cada casa. Momentos de los que nos hacían partícipes gracias a las numerosas publicaciones que compartían en sus redes sociales.

El detrás de las cámaras de 'La Mesías'

"25 semanas de rodaje absolutamente agotadoras pero tan satisfactorias que las viviría mil veces más. Una expedición hacia lo desconocido en la que siento que todos nos hemos reencontrado con alguna parte de nosotros mismos. No sé cómo lo hemos hecho pero ha sido la hostia", confesaba Javier Calvo. El creador se dejaba ver junto a Ambrossi y parte de un reparto en el que destacaba la presencia de Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Macarena García, Amaia Romero o Roger Casamayor.

"Ahora que los capis 1 y 2 de La Mesías están out… unos recuerditos del rodaje", señalaba posteriormente en su cuenta de Instagram. Una publicación en la que compartía una serie de instantáneas junto a una joven Montserrat, interpretada por Ana Rujas, y la versión infantil de sus dos hijos mayores.

"Rodar el capítulo 3 de La Mesías fue una de las experiencias más bellas, emocionantes y agotadoras de mi vida". Este capítulo era precisamente uno de los mejor valorados de la serie con una clara inspiración películas españolas como El sur o El espíritu de la colmena, mostrándonos la infancia de los ocho hermanos Puig Baró y los conflictos con su madre como presunta enviada divina.

La rave del capítulo 4 de La Mesías también protagonizaba grandes instantes de la ficción de Movistar Plus+. Los creadores llegaban a confesar que habían montado una fiesta real para darle verosimilitud, por lo que los extras se escapaban constantemente al baño.

"Teníamos un mes para escribir el capítulo 6. Y, de repente, al sentarnos frente al ordenador y la pizarra, salió casi solo. Habíamos recopilado mil cosas en notas del iPhone y conocíamos a los personajes perfectamente pero nunca pensé que nos saldría uno de los textos de los que más orgulloso me siento de toda mi vida. Y claro, luego llegaron ellas y le dieron la vida y la magia", recogía Calvo sobre el encierro real durante tres semanas con parte del reparto de la serie.

"El capítulo 7 es un viaje al otro lado. El final es el principio. Cuando no puedas ver la luz me sentaré contigo en la oscuridad", agregaba sobre el desenlace de la serie.

Ambrossi, Amaia y Macarena: fotos detrás de cámaras

Javier Calvo no era el único que compartía algunos de los mejores momentos de la serie, sino que Javier Ambrossi y parte del elenco, entre los que destacaban Amaia Romero y Macarena García, también compartían numerosos momentos de los 7 episodios de La Mesías.

"Creando esta serie he pasado por todos los cortes de pelos y todas las emociones. Y he salido pensando que qué necesario es tener propósito. Que es lo que buscan los personajes de esta serie. Que es lo que este proyecto me ha regalado. Gracias a todas las personas que han hecho esto posible. La serie. Y la revelación de que pertenezco al mundo de contar historias", manifestaba Ambrossi.

Amaia, como parte de las Stella Maris, enamoraba al público en los dos últimos capítulos de La Mesías. Entre sus secuencias destacaban sus videoclips junto a sus hermanas en la ficción, así como la interpretación de la canción original El árbol. Una serie de instantes que ofrecía la cantante a sus seguidores y que hacían que nos enamoráramos aún más de la que ya es una de las mejores series españolas de 2023.

