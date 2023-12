El mensaje navideño de Kevin Spacey llega con un dardo a Netflix: "Existen gracias a mí"

Kevin Spacey lleva años apartado de la industria cinematográfica por una serie de acusaciones de delito sexual que salieron a la luz en 2017. El pasado mes de julio, una sentencia absolutoria de un tribuna de Londres hizo que se retiraran los cargos en su contra. Sin embargo, los efectos de esta polémica han hecho mella en su carrera, aunque el actor no parece dispuesto a quedarse callado.

En octubre apareció en una lectura sobre la cultura de la cancelación. Ahora, con motivo de las fiestas, el intérprete ha vuelto a dirigirse al público, esta vez usando su canal de YouTube de una manera más que llamativa. Retomó su papel como Frank Underwood, protagonista de House of Cards, para sentarse junto al periodista Tucker Carlson, despedido de Fox tras alimentar la teoría conspirativa sobre un supuesto fraude electoral en favor de Joe Biden.

Netflix apareció en la conversación en el momento en que Carlson señaló que el característico "tudum" que suena en la plataforma al comienzo de cada capítulo o película tiene origen en el golpe sobre la mesa que Underwood daba en la serie. A raíz de este dato, el intérprete dejó un mensaje al gigante del streaming: "No creo que haya ninguna duda: existen gracias a mí. Yo les puse en el mapa y ellos intentan enterrarme".

Spacey mostró su disconformidad con el hecho de que Netflix le despidiera a raíz de unas acusaciones que "ahora se ha probado que eran falsas". Cuando salió a la luz la polémica sobre el supuesto acoso sexual a varios hombres, la plataforma despidió al actor a pesar de que desempeñaba el papel protagonista en House of Cards, uno de los productos más exitosos en aquel momento.

La primera vez que Spacey ofrecía su discurso navideño fue en 2018 bajo el nombre de Let me be Frank, donde trató de defenderse de los cargos en su contra. Posteriormente repitió en los dos años siguientes, pero no había vuelto a comunicarse de esta forma hasta ahora.

El mensaje de este año, titulado Being Frank with Tucker, es la confirmación de su regreso, aunque no queda claro si como Kevin Spacey o como Frank Underwood, pues bien parece una entrevista para la carrera presidencial. "Creo que ambos podríamos estar de acuerdo en que necesitamos que algunos adultos vuelvan comportarse como tal, así que si eso significa asumir el papel de director ejecutivo, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por esta nación. Nuestro país debe dejar de disculparse y endurecerse", aseguró el intérprete.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.