Melissa Barrera repetirá con los directores de 'Scream VI' en su nueva película

Había suspicacia con que unos recién llegados sucedieran a Wes Craven y reflotaran el fenómeno de público que siempre ha sido Scream. Pero es lo que lograron Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, alias Radio Silence, luego de despuntar con Noche de bodas y obtener la confianza suficiente de Paramount para prolongar las travesuras de Ghostface. La Scream de 2022 fue un gran éxito, e introdujo a una nueva generación de personajes.

Entre ellos destacaban Jenna Ortega (antes de consagrarse con Miércoles) y Melissa Barrera como las hermanas Carpenter. Barrera tampoco era una desconocida cuando protagonizó Scream: en el cine encabezó En un barrio de Nueva York, y sin apartarse del musical había ocupado los escenarios tanto en una versión de Carmen con Paul Mescal como en los primeros compases del Malinche de Nacho Cano.

Pero, claro está, fue Scream la que la situó en primera plana. Bettinelli-Olpin y Gillett mantuvieron su protagonismo de cara a Scream VI, que se ha estrenado este año con otro gran éxito de taquilla, y parece que directores y actriz se entienden muy bien. De hecho, y según The Hollywood Reporter, al margen de lo que suceda ahora con Scream (más pronto que tarde caerá séptima película) ya tienen nuevo proyecto juntos.

De este no se sabe nada, más allá de que su título provisional es Untitled Monster Thriller y de que el guion está escrito por Stephen Shields y Guy Busick. No obstante, y partiendo de los orígenes de este proyecto, se puede especular con que está relacionado con el actual compromiso de Universal Pictures con sus monstruos clásicos. Así es: de cara al nuevo film Radio Silence se muda de Paramount a Universal, para la nueva entrega de una franquicia que está siendo muy peculiar.

Esta quiso empezar como un universo conectado pero finalmente está siendo una afloración de enfoques variadísimos a partir de los monstruos de marras. Tuvimos El hombre invisible, este fin de semana se ha estrenado Renfield y también se ha publicado el tráiler de The Last Voyage of the Demeter. Estos dos últimos son expansiones de la historia clásica de Bram Stoker, y es lo que podría ser Untitled Monster Thriller.

Según parece, antes de que Radio Silence llegara con Barrera al proyecto este se titulaba La hija de Drácula; tal y como el film de 1936 que daba continuidad al Drácula de Todd Browning. Originalmente esta historia nos contaba cómo unos secuestradores cometían el error de secuestrar a la hija del ilustre vampiro, aunque está por ver en qué ha quedado la historia al ir a parar a manos del nuevo equipo.

Universal aún no le ha puesto fecha a la película.

