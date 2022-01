Vuelven los asesinatos de Ghostface, y lo hacen con un doble significado: el del regreso de Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, el trío protagonista original, y el de que es la primera película de la saga sin Wes Craven, figura clave del terror fallecida en 2015. La quinta entrega de Scream trae incorporaciones como la de la mexicana Melissa Barrera (En un barrio de Nueva York), actriz en línea ascendente entrevistada por Cinemanía con motivo del estreno.

Scream es una saga fundamental para entender el slasher y el terror juvenil. ¿Qué supone para ti participar, y además en un rol importante, en una nueva entrega?

Es un sueño estar en la nueva entrega de una saga con la que crecí. La máscara de Ghostface es algo tan icónico y conocido en todo el mundo… y ahora me toca ser parte. Me siento muy honrada de que confiaran en mí para hacer de Sam Carpenter, un personaje creo que muy diferente a lo que hemos visto en las anteriores entregas. La idea de los directores, de los guionistas y de todos nosotros era la de honrar a Wes Craven. Es la primera sin él, y no la íbamos a hacer si no sentíamos que le íbamos a hacer justicia. Lo mejor que nos puede pasar es que los fans sientan que es una más, que no hay un brinco de lo que Wes dejó a esto, lo que queremos es que se sienta como que fluye y sigue su historia.

¿Se trata de una quinta entrega, de un reboot o de una combinación de ambos aspectos?

Es algo raro (sonríe). Es muy chistoso porque en la película se habla de todo eso, de la terminología, del reboot, estamos como entre medio porque obviamente seguimos la historia, salen Sidney, Gale y Dewey, reflejamos el paso del tiempo pero también hay muchas conexiones y espejos de las primeras. En realidad no sabría cómo calificarla. Lo que queríamos es que los fans de toda la vida se sientan satisfechos con la película pero también darle un giro fresco para las nuevas generaciones para las que va a ser la primera película de la franquicia, para que se enganchen y digan “ahora quiero ver las cuatro anteriores”.

Melissa Barrera, en un momento de Scream (Paramount)

Como espectadora que las disfrutaste en su momento, ¿qué destacarías de las anteriores?

Lo que me gusta es que te hacen brincar y taparte los ojos pero también tienen mucho humor y te diviertes al verlas, no estás sufriendo todo el tiempo porque los personajes son encantadores, porque los diálogos son sarcásticos y porque es una mezcla entre la comedia y el horror muy única. Y luego están escenas como las de Drew Barrymore en la primera y Jada Pinkett Smith en la segunda. En esta quinta entrega tenemos varias escenas memorables así.

Como has indicado, el filme entraña el significado de honrar a Wes Craven, lo que también es un reto. ¿Qué han aportado Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett?

Como señala Noche de bodas, son unos cineastas talentosos. Tienen una visión y una identidad claras. Son fans de Craven y él ha influido de por sí en la manera en que ellos dirigen, ese amor y ese querer honrarlo ya lo traen en la sangre, y también tienen un ojo fresco y eso se percibe asimismo en su modo de trabajar. Cuando cortan, Matt viene con los actores y Tyler se junta con el equipo técnico, de manera que todo fluye, se graba rápido y no hay estrés en el set. Todo lo tienen calculado y planeado. La tranquilidad que tuvimos y la diversión se notan en la pantalla.

El tráiler deja entrever que, dentro de la esencia, vuelven a cambiar las reglas.

Lo único que puedo decir es que esta película tiene muchas ‘bolas en curva’, cada vez que piensas que ya sabes lo que está pasando, de repente sucede algo y surge un giro inesperado. El espectador no va a descubrirlo hasta el final. Los propios personajes van cambiando las reglas. La naturaleza de la película es muy metacinematográfica y eso la hace divertida.

¿Qué puedes avanzar de Sam, tu personaje? Distancias al margen, ¿el público puede esperar otra Sidney Prescott?

No sé qué puedo decir para no hacer spoiler. Resulta divertido ver las especulaciones, las observaciones y las conjeturas de los fans. Sam es un personaje que tiene un secreto y se encuentra atrapada. Sí que quiero dejar claro que Sidney Prescott solo hay una. Neve Campbell es Sidney, es esta franquicia y es la ultimate final girl. Cuando piensas en Scream aparecen Ghostface y la cara de ella, y eso no va a cambiar nunca.

¿Cómo es trabajar con Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette?

Los jóvenes estábamos muy nerviosos de compartir escenas con ellos y fue bonito sentir cómo nos recibieron con los brazos abiertos y nos arroparon. Neve nos enseñó mucho, fue muy generosa con todo lo que compartió. Dicen eso de que no conozcas a tus héroes, pero ellos aparte de talentosos son buenas personas. Tuvimos la suerte de que quisieran ser parte de esta quinta entrega. Sin Wes Craven tenían sus dudas pero al final confiaron en Matt y en Tyler así como en James (Vanderbilt) y Guy (Busick), los guionistas.

