Prepárate para enfrentarte de nuevo a Ghostface: todo lo que necesitas saber antes de ver 'Scream'

Con Scream nos pasa un poco lo mismo que a la Rebeca de Hitchcock con Manderlay: “A veces soñamos que volvemos a Woodsboro…”. Y volvemos a ver a Ghostface, el asesino de la careta bocazas, el rey de los cuchillos de la teletienda, y repasamos las reglas de Randy Meeks, esas normas del slasher que la franquicia se ha saltado una y otra vez para diversión de los fans.

Nunca, bajo ninguna circunstancia, digas “ya vuelvo”



Esta vez, la acción se sitúa 10 años después de Scream 4 y su crítica a las redes (“yo no quiero amigos, quiero followers”, sentenciaba el último Ghostface). Y otros diez años se ha tirado el proyecto en ver la luz. Nada ha sido sencillo. Se anunció en 2011, pero su desarrollo ha dejado más cadáveres que Ghostface en Woodsboro.

Primero fueron esos asuntillos tan repulsivos de los Weinstein, productores del filme; luego tontearon con su reboot en Blumhouse, que se echaron para atrás aterrorizados por las dimensiones de la franquicia; entre medias, la muerte del factótum de todo, el director de la tetralogía Wes Craven, en 2015; hasta que por fin Spyglass se ha decidido a dar el paso, aunque, eso sí, con otro retraso (covid mediante).

Con tantos contratiempos, se dudaba de la posibilidad de que el trío de supervivientes más icónico, el formado por la sufrida Neve Campbell como Sidney Prescott, el tontorrón David Arquette como Dewey Riley y, por supuesto, la reportera carroñera Courteney Cox como Gale Weathers, volviera al rodaje.

Cox, sin embargo, dice no haber tenido ninguna duda al respecto: “Es uno de los personajes más importantes de mi vida, al que le debo muchísimo. Con que el guion estuviera a la altura ya sabía que iba a firmar”. El responsable de la historia, por cierto, es James Vanderbilt, el mismo detrás de Zodiac de Fincher, y la dirección corre a cargo de la pareja Bettinelli-Olpin y Gillett (Noche de bodas).

Neve Campbell y Courteney Cox en 'Scream' Cinemanía

Cuenta Cox que se lo debía a Wes, y que esa sensación impregnó toda la filmación de la película. “Cuando llegué al plató me puse a llorar desconsolada. Reencontrarme con Woodsboro y que no estuviera él fue muy duro. Wes no era solo un maestro del cine, era también un ser humano increíble. Ha sido alguien fundamental en muchos aspectos mi vida. Todos queríamos homenajearle y dar lo mejor de nosotros mismos. Creo que a él le emocionaría ver lo que hemos logrado y el respeto y admiración que le tienen los nuevos directores”.

Nunca tengas sexo… a no ser que sea con Dewey



Gale Weathers ha sido uno de los personajes que, junto a la Nicole Kidman de Todo por un sueño, mejor ha encarnado el “todo por la gloria televisiva” en el cine de color (en blanco y negro, se lo dejamos a Un rostro entre la multitud). Sin embargo, con cada nueva entrega, y cada raspón, puñalada y herida de bala se ha ido dulcificando su personaje, al mismo tiempo que la visión sobre los medios se polarizaba.

¿Qué Gale Weathers nos encontraremos esta vez? “Creo que ha crecido un poco. Todavía tiene esa ambición y ese deseo de destacar tan agresivo: ha triunfado, trabaja en un show matinal, tiene el estatus por el que siempre ha luchado.

Imagen de la nueva 'Scream' Cinemanía

"Pero hay otras partes de su vida que no funcionan tan bien como su carrera… Se siente sola y hay partes de su vida que no la llenan. Es más respetable como persona porque se respeta más a sí misma. No vive tan al límite como en las otras entregas”, añade la actriz. No nos quiere desvelar cómo está su relación intermitente con Dewey, pero sí que “vuelvo al pueblo por él”.

La cosa tiene su enjundia morbosilla: en la franquicia se casó con Dewey… y en la vida real con el actor que lo encarna, David Arquette, del que está felizmente divorciada. Aun así (o tal vez por eso), sostiene que volver a su personaje ha sido “como una cena de Navidad con tus seres queridos”.

También se ha filtrado que Sidney (“hola, Sidney”, como diría Ghostface) es una mamá con pistola y que Dewey vuelve a cojear en su persecución del asesino (o asesina, o asesinos). Hay quien afirma que será la última vez que veremos al trío calavera: a la manera de Star Wars, se rumorea que la franquicia va a ir deshaciéndose de sus estrellas (a cuchilladas, claro) y que Gale/Cox, por eso del caché, es la que tiene más números para criar malvas.

Nunca bebas (ni consumas drogas)



Scream no sería Scream sin su buena colección de adolescentes alocados y genéticamente perfectos. Desde que en 1996 viéramos a Drew Barrymore cogerse los puñitos del jersey antes de que le dieran matarile, el desfile de seres bellos que se han dejado el alma, especialmente por incumplir las leyes de Meeks en lo tocante al consumo de estimulantes, ha sido de los que quitan el hipo. En esta ocasión, han venido a jugarse la vida a Woodsboro gente como Melissa Barrera (Club de cuervos, In the Heights) o Jack Quaid (The Boys).

Courteney Cox en 'Scream' Cinemanía

Si en Scream 4, Ghostface sacaba lo mejor de su inventiva homicida gracias a las redes sociales, en esta ocasión se lo pasa como un mono con dos cuchillos con la domótica y el internet de las cosas en unos hogares hiperconectados. Cox se muestra encantada con la nueva promoción de candidatos a ocupar la morgue. “Los jóvenes se han entregado a tope. No se han quejado para nada por lo sangriento del guion. Han sido increíbles”.

Porque la principal diferencia que aprecia Cox en esta entrega es la hemoglobina: “No puedo contar mucho, pero lo que te puedo decir es que hay mucho terror y mucha sangre, y que he tenido que taparme los ojos el 40% de la película viendo lo que sucede en la pantalla. Si te gusta el terror, te va a encantar esta película. Es muy divertida, pero los asesinatos son realmente salvajes”.

