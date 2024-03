Dos de las mejores películas de terror de esta década (y muy distintas) están a punto de abandonar Prime Video

El cine de terror se disfruta especialmente en la sala de cine, donde la oscuridad baña todo lo que no sea la pantalla y el miedo compartido con el resto de espectadores arropa con su manto de inquietud hasta que el siguiente susto o golpe de efecto estalla en una especie de catarsis colectiva que remueve todas las butacas.

No obstante, ver películas de terror en casa también tiene sus características propias y rituales propensos al acongoje: bajar la persiana, calibrar el sonido (o auriculares), mirar de reojo hacia la puerta y temer el silencio o cualquier ruido al otro lado... Así que aprovechar la oferta de las plataformas de streaming no es mala idea para pasar un mal rato; aunque hay que prestar atención a las fechas de salida de algunos títulos.

Dos de las mejores películas de terror de esta década van a dejar el catálogo de Prime Video en los próximos días, así que puede ser la mejor ocasión para verlas si aún los tienes pendientes. Una es la ópera prima que sembró el pánico en las salas de cine hace un par de años y la otra, el ejercicio de estilo de un veterano en la creación de suspense.

'Smile' (2022) en Prime Video

2022 fue un año muy fructífero para el cine de terror, en el que unos cuantos títulos puntuaron alto en sus aproximaciones al género y, además, varios eran debuts. Fue el caso de Smile, el primer largometraje de Parker Finn, que partía de la imagen impactante hallada en su corto Laura Hasn't Slept (2020) para desarrollar todo lo amenazante que puede tener una sonrisa congelada.

Con una entregada Sosie Bacon como protagonista, Smile sigue a una mujer acosada por una entidad que la persigue infectando a gente a su alrededor, a quienes coloca una siniestra sonrisa en la cara. Su forma de propagarse recuerda a las maldiciones de The Ring o It Follows, y permite a Finn sacar mucho partido al poder intranquilizador de la imagen fija.

Una inyección de terror minimalista muy destilado... hasta que el colofón de la historia se entrega por completo al espectáculo pirotécnico con un clímax de los que no se olvidan. Abandonará el catálogo de Prime Video el 15 de marzo.

'Alone' (2020) en Prime Video

Resulta que varias películas de terror de 2020 comparten el mismo título, Alone. Pero no te confundas: solamente una está dirigida por John Hyams, maestro marginal de la serie B fogueado en títulos clave de la saga Soldado universal. Aquí aplica su intuitiva puesta en escena a un thriller psicológico de los que disparan la adrenalina: una persecución del gato y el ratón con un psicópata sediento de sangre y su presa.

La víctima acechada es Jules Willcox, una mujer viuda que quiere dejar su antigua vida atrás con la mala pata de que durante el viaje por carretera de la mudanza empieza a ser perseguida por un caminero (Marc Menchaca) con malas intenciones. Lo que resta es una película que va en línea recta sin hacer concesiones de tono ni mostrar piedad alguna para pausar el ritmo.

Un ejercicio narrativo de supervivencia que demuestra los escasos elementos que hacen falta para construir un relato absorbente cuando se demuestra talento para hacer espacios amenazantes con la cámara y ahogar el resuello con el montaje. Abandonará el catálogo de Prime Video el 31 de marzo, pero también la tienes disponible en el de Filmin.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.