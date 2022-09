Crítica de 'Smile'

Valoración: Smile

¿Alguna vez has experimentado esa sensación desagradable que provoca que alguien te sonría en exceso y nunca borre la mueca de satisfacción de su rostro? Ya sea el camarero de turno, el dentista o la mejor amiga de nuestra madre, un chorro de sudor frío recorre nuestra espalda ante su sonrisa perpetua y nos plantea la posibilidad de que mantenga oculto un cadáver en su frigorífico o posea un salón de torturas sadomasoquistas en su hogar. Ahora, Smile utiliza este mismo sentimiento de horror para traernos una de las películas de terror del año.

Repleta de jump scares efectivos y apostando por planos aberrantes, la ópera prima de Parker Finn sorprende en su acercamiento a los traumas que nos acompañan en la vida e impiden que se desarrolle correctamente. Siguiendo las historias arquetípicas sobre maldiciones, que disfrutábamos en títulos como The Ring o It Follows, Smile apuesta por una marcada iconografía y unas escenas visuales poderosas, que pretenden adueñarse del miedo de los espectadores.

Sosie Bacon, sí, la hija del célebre Kevin Bacon, se transforma en el perfecto hilo conductor de esta historia, como doctora de una planta de urgencias psiquiátricas, donde un incidente provoca que su mundo aparentemente cuerdo comience a desmoronarse. Su intento de huir de una realidad distorsionada nos muestra la mejor faceta interpretativa de la actriz, cuyo rostro sostiene el peso de toda la trama.

Smile no pretende convertirse en una de las grandes películas del terror de la historia y en eso radica gran parte de su encanto, ofreciendo al espectador una visión fresca y renovada de lo que funcionó en el pasado. Un gran debut cinematográfico para Parker Finn.