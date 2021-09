“Me emociona volver al trabajo”: El cáncer de Jeff Bridges está remitiendo

Durante el mes de octubre de 2020 supimos que a Jeff Bridges, icono de El gran Lebowski y ganador del Oscar por Corazón rebelde, le había sido diagnosticado un linfoma. Ocurría algo después de que la crisis del coronavirus provocara una pausa indefinida en la producción de The Old Man, serie de FX que suponía el regreso de Bridges a la televisión tras casi cinco décadas. Dicha pausa hubo de ser prolongada cuando el actor empezó a tratarse su enfermedad, con tan mala suerte que a principios de este año también dio positivo por COVID-19. Según cuenta, esto coincidió con sus sesiones de quimioterapia, por lo que quedó muy debilitado y tuvo que pasar cinco semanas en el hospital.

En resumen, el intérprete de 71 años ha pasado momentos muy duros, pero afortunadamente y según revela en su página web, las cosas han empezado a mejorar. No solo ha superado el virus con éxito (“El COVID me ha golpeado fuerte, pero me he vacunado por completo y me siento mucho mejor”, asegura) sino que también su cáncer ha empezado a remitir. “Mi cáncer está remitiendo: la masa de 9x12 se ha reducido al tamaño de una canica, y he dejado el COVID atrás”. De hecho, Bridges está tan recuperado que ha vuelto al rodaje de The Old Man, que se había reanudado justo antes de que le detectaran el linfoma, y que ahora por fin puede concluir los tres episodios que queda por grabar.

“¡Me emociona volver al trabajo con The Old Man! Tiene muy buena pinta. Aquí una muestra…”, prosigue Bridges, justo antes de enlazar en su website un vídeo que da cuenta del aspecto visual de la serie. The Old Man, basada en la novela homónima de Thomas Perry, es un thriller centrado en un antiguo agente de la CIA llamado Dan Chase (Bridges), que un día decidió abandonar el cuerpo y empezar a vivir de incógnito. La historia comienza cuando un asesino empieza a ir tras sus pasos, y Chase ha de enfrentarse a su pasado. The Old Man está coprotagonizada por Gbenga Akinnagbe como el asesino y por John Lithgow.

La serie aún no tiene fecha de estreno, pero no debe quedarle mucho para concluir el rodaje y Bridges parece bastante orgulloso de ella. Sobre su dramática experiencia cuenta que ha habido “momentos de tremendo dolor” pero que también “se ha sentido feliz y animado la mayor parte del tiempo”. “La vida es breve y hermosa. El amor nos rodea y está disponible en todo momento. Es cuestión de abrirnos para recibir el regalo”, reflexiona, para a continuación dar más datos sobre su lucha y agradecerles el esfuerzo a médicos y seres queridos.

