Jeff Bridges da parte de su estado de salud con un nuevo cachorro

A finales del mes de octubre, el veterano actor Jeff Bridges revelaba que tenía cáncer a través de sus redes sociales. "Como diría el Nota... una nueva mierda sale a la luz", afirmaba, haciendo referencia a su icónico personaje de El gran Lebowski, para contar a sus seguidores que le había sido diagnosticado un linfoma.

Bridges aseguraba en el mensaje que el pronóstico era bueno y prometía mantener a sus seguidores al corriente de su recuperación. Dicho y hecho: el actor acaba de compartir en redes un nuevo post en el que posa sonriente junto a su nuevo cachorro.

Bridges ha querido enumerar las novedades de los últimos meses: "Me encuentro bien; me he rapado la cabeza; tengo un cachorro, Monty; y he celebrado un cumpleaños, 71 años, dios mío". Así pues, Bridges sigue luchando contra el cáncer en compañía de Monty, su nueva mascota, y, tal y como afirma, hace unos días, el 4 de diciembre, cumplió 71 años.

El oscarizado intérprete (se llevó la preciada estatuilla dorada finalmente por Corazón rebelde) fue visto por última vez en el film de Drew Goddard Malos tiempos en El Royale y, antes de anunciar su diagnóstico, estaba inmerso en la producción de la serie The Old Man,de FX.