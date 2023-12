El mayor mito erótico del cine se renueva: así es la nueva 'Emmanuelle'

Noémie Merlant es la nueva Emmanuelle, el mito erótico que arrasó en los años 70 con el cuerpo de Sylvia Kristel y, posteriormente, otras actrices que protagonizaron numerosas secuelas para cine y vídeo doméstico.

Esta novedosa adaptación de las novelas de Emmanuelle Arsan, la primera publicada y distribuida de manera clandestina en la Francia de 1959, cuenta con la aclamada actriz de Retrato de una mujer en llamas en el papel titular.

Deadline ha adelantado la primera imagen de la nueva película, donde se puede ver a la protagonista desnuda en la cama, aunque aún no sabemos si también aparecerá en el icónico sillón de mimbre donde Kristel llevaba solamente un collar de perlas.

Noémie Merlant en 'Emmanuelle' Cinemanía

Merlant llegó al proyecto en sustitución de Léa Seydoux, quien en un primer momento iba a hacerse cargo del personaje. Sin embargo, la directora Audrey Diwan, ganadora del León de Oro de Venecia por su adaptación de El acontecimiento, de Annie Ernaux, consideró que la actriz de Un año, una noche podían ser más adecuada para el papel.

"Noémie Merlant es una elección puramente artística, como lo fue Anamaria Vartolomei en mi película anterior [El acontecimiento]. Adoro a Léa Seydoux, quiero hacer una película con ella algún día. Pero para mí, este no era el personaje que imaginaba. De Retrato de una mujer en llamas a Tár, no he dejado de ser seducida por la fuerza interpretativa de Noémie Merlant", dijo en su momento sobre el cambio la cineasta. "Noémie redefine a la mujer francesa. Su actitud, su sonrisa, su insolencia".

'Emmanuelle': sinopsis y reparto del remake

Además de Noémie Merlant, completan el reparto de la nueva producción Naomi Watts, Will Sharpe (The White Lotus), Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Chacha Huang (La casa de papel) y Anthony Wong (Infernal Affairs).

La película dirigida por Just Jaeckin en 1974 con Kristel narraba la iniciación de una joven esposa casada a las múltiples posibilidades que ofrecían los placeres sexuales, en escenarios de Bangkok, para después convertirse en toda una maestra en la materia.

Se espera que la visión de Diwan, que ha contado con la cineasta Rebecca Zlotowski (Los hijos de otros) también al guion, se desvíe tanto de aquella primera adaptación como del original literario aportando una perspectiva personal. La directora ha afirmado en Deadline que su versión se centra en "una mujer que intenta recuperar su placer".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.