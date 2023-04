Meter la pata con un vecino siempre es una situación incómoda. Y si el vecino se llama Keanu Reeves, y tú te llamas Matthew Perry, esa incomodidad se multiplica, especialmente cuando la metedura de pata en cuestión la cometiste al escribir tu libro de memorias y consistía (¡uf!) en preguntarte por qué él sigue con vida mientras otros actores a tu juicio más talentosos murieron jóvenes.

Así lo hizo Perry en Amigos, amantes y aquello tan terrible, la autobiografía en la que el actor de Friends pasaba revista a sus adicciones y otros episodios traumáticos de su vida. Recordando a su amigo River Phoenix, con el que trabajó en la película Jimmy Reardon (1988) y que falleció de sobredosis a los 23 años (1993), el intérprete de Chandler Bing no pudo evitar poner por escrito una inconveniencia muy gorda.

"River era una belleza, por dentro y por fuera: demasiado bello para este mundo, según se vio después", escribió Matthew Perry. "Parece que siempre son las personas con más talento las que mueren. ¿Por qué mueren los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger, pero Keanu Reeves está aún entre nosotros?". En otro párrafo, Perry incluye también en su lista al comediante Chris Farley, fallecido en 1997.

Ahora, medio año después de la publicación del libro, Perry admite que la frase en cuestión resulta de dudoso gusto y la ha retirado del volumen. "Dije una estupidez. Hacerlo fue una maldad", ha señalado en el Los Angeles Festival of Books (vía Variety). "He eliminado su nombre porque vivimos en la misma calle -prosigue-. Me he disculpado públicamente con él. Las ediciones futuras del libro no incluirán su nombre".

Pese a ello, Matthew Perry reconoce que aún no ha podido pedirle perdón a Keanu Reeves en persona por su falta de tacto. "Si me encuentro con él, me disculparé. Ha sido una estupidez", remacha.

Esta no es la primera vez que Perry admite el mal gusto de su comentario. "En realidad soy muy fan de Keanu: elegí su nombre al azar, lo cual es un error por el que me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre", comentó el actor en octubre de 2022.

