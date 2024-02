Matt Damon está listo para participar en la sexta película de 'Jason Bourne'

Sin novedad en el frente tuvo 9 nominaciones al Oscar y ganó 4, incluyendo Mejor película extranjera. La Academia de Hollywood recibió con brazos abiertos la nueva adaptación de la novela de Erich Maria Remarque, luego de que una anterior versión ganara Mejor película en los años 30. Ante tal éxito era obvio que su director, Edward Berger, podría prosperar de algún modo en la industria, y no hace mucho supimos en qué iba a cristalizar esto: en una nueva entrega de la saga Bourne. Berger ha sido designado para dirigir la sexta entrega.

Ahora bien, no hemos sabido mucho más desde entonces. Doug Liman dirigió la primera adaptación de las novelas de Robert Ludlum en 2002, y El caso Bourne (junto a sus secuelas El mito de Bourne y El ultimátum de Bourne) dejó una impronta indeleble en el cine de acción de la época. El impacto fue algo menor con la cuarta parte, El legado de Bourne (donde Matt Damon fue reemplazado por Jeremy Renner), y con la quinta, Jason Bourne (donde volvieron tanto Damon como el Paul Greengrass que había dirigido El mito y El ultimátum). Así que, entre unas cosas y otras, no es que haya demasiada expectación con una sexta entrega. Las películas anteriores no fueron lo bastante celebradas.

Pero todo podría cambiar si al hecho de que dirija el responsable de Sin novedad en el frente le sumamos el regreso de Damon como Jason Bourne. Algo que ha sido confirmado… más o menos. El actor ha acudido de invitado al programa de Stephen Colbert, donde ha comentado la existencia del proyecto Bourne 6. Le ha dedicado encendidos elogios al trabajo de Berger, y también ha dejado caer que no le importaría participar en lo que sea que esté preparando. No ha aclarado si como actor, o solo en tanto a productor o algo así.

“Tenemos a este gran director llamado Edward Berger. Sin novedad en el frente es una película fantástica, y él es maravilloso y me dijo que tenía una idea para Bourne”, contó el actor de El último duelo. “Me encantaría trabajar con él, así que está trabajando en ello. Estoy tan ansioso como tú por ver si esto sucede. Espero que sea genial y que podamos hacerlo”. Bourne 6 se encuentra en una fase prematura de desarrollo pero igualmente lo lógico, tras la decepcionante experiencia de El legado de Bourne, sería volver a contar con Damon.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.