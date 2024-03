Marvel obtiene su primera puntuación perfecta en Rotten Tomatoes con esta serie que acaba de llegar a Disney+

La directriz actual de Bob Iger como CEO de The Walt Disney Company es producir menos, y asegurarse de lo que se produce va a tener buen rendimiento. Es una resolución que ha tomado luego de un año terrible (2023, con dolorosos fracasos en taquilla estilo Indiana Jones y el dial del destino o Mansión encantada) y de asumir que el Universo de Marvel ha entrado en una fase de declive precisamente por la sobreproducción. Al margen de los malos números de The Marvels, la multitud de series que ha ido llegando al streaming no han dejado buen sabor de boca, y lo de Invasión secreta fue directamente una debacle.

En este panorama destaca lo ocurrido con X-Men ‘97: la serie de Marvel Studios más reciente que ha llegado a Disney+. X-Men ‘97 es una secuela de la popular serie animada de la Patrulla X que hizo las delicias de toda una generación en la década de los 90, manteniendo su estilo artístico y el diseño de los personajes. Parecía un proyecto más bien de nicho, o como mucho a la estela de la otra gran serie animada del MCU (¿Qué pasaría si…?, prolongada hasta ahora a dos temporadas), pero hete aquí que desde su estreno ha obtenido una notoriedad bastante considerable. Y no por nada, sino porque parece que esta sí que es buena.

X-Men ‘97, compuesta por diez episodios que irán llegando al streaming en las próximas semanas, ha recibido críticas estupendas. Y, luego de desembarcar en Disney+, la valoración del público ha sido aún más positiva. De modo que ahora mismo X-Men ‘97 se las ha apañado para conseguir algo que ningún proyecto de Marvel Studios había conseguido hasta ahora: una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes. Un 100% (“Fresh”) muy poco frecuente, que ejemplifica hasta qué punto la crítica se ha podido dejar llevar por el entusiasmo.

Este 100%, en efecto, está referido a las reseñas como tal (los usuarios generales le han dado un 93%). Lo que es aún más meritorio, si bien hay que tener en cuenta que este porcentaje viene en gran parte de medios especializados y tirando a lo fanboy, sin tanta incidencia de la crítica general como pasa con la mayoría de las series y películas. Igualmente es un hito para Kevin Feige, ya que ninguna producción había llegado a algo así. Con su puntuación perfecta, X-Men ‘97 supera el 96% de Black Panther, el 98% de Ms. Marvel (ya avisamos de lo de la crítica fanboy) y el 94% de Vengadores: Endgame.

El resultado da muy buenas expectativas para la serie en primer lugar (seguramente no tarde en anunciarse una nueva temporada), y para Marvel Studios en segundo. Ahora mismo el MCU adolece de una falta de credibilidad que quiere subsanar con el estreno de Deadpool y Lobezno este 26 de julio, y parece que X-Men ‘97 ha empezado a allanar el camino.

