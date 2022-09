Marvel no quiso reemplazar a Chadwick Boseman como Black Panther porque "era demasiado pronto"

Chadwick Boseman hizo historia protagonizando la primera granproducción con un superhéroe afroamericano en el Universo Cinematográfico de Marvel. Black Panther fue un taquillazo en cines recaudando más de 1.347 millones en 2018 y los premios Oscar también se sumaron al reconocimiento nominándola a siete estatuillas, entre ellos el de mejor película, de las que se llevaría tres, música original, dirección artística y vestuario.

El personaje de T'Challa bajo el manto de Black Panther interpretado por Boseman se erigió en todo un icono, por ello la noticia de su prematura muerte, a finales de agosto de 2020 a causa de un cáncer colorrectal, tuvo un enorme impacto mediático y dejando un vacío que difícilmente podría cubrirse, y más con la secuela en marcha.

Tras su fallecimiento, más de 75.000 fans firmaron una petición, promovida a través de Change.org, para que el personaje de T'Challa no desapareciera y se buscara a otro actor para interpretarlo. Sin embargo, la propuesta, aunque estuvo encima de la mesa, fuera o no influenciada por esta iniciativa, se desestimó. Y la razón, según Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios, se sustentó básicamente en que "sentimos que aún era demasiado pronto" para buscar a un sustituto para el personaje, de manera que T'Challa, como ya saben todos los fans, no estará en Black Panther: Wakanda Forever.

Feige ha hecho las declaraciones para un artículo de Empire, añadiendo que "Stan Lee siempre dijo que Marvel representa el mundo fuera de tu ventana. Y habíamos hablado de que, a pesar de lo extraordinario y fantásticos que son nuestros personajes e historias, hay un elemento identificable y humano en todo lo que hacemos. El mundo todavía está procesando la pérdida de Chadwick Boseman. Y Ryan (Coogler, el director) vertió eso en la historia”. De esta manera, según prosiguió relatando Feige, en esos momentos posteriores a la muerte del actor las conversaciones trataron sobre "¿Qué hacer ahora? y ¿Cómo seguir con el legado de Chadwick?".

Finalmente, la decisión fue que Chadwick era insustituible, y que las aventuras en el reino de Wakanda debían seguir adelante con un nuevo Black Panther. Y entre los posibles candidatos o candidatas está Shuri, la hermana de T'Challa, que volverá a interpretar Letitia Wright. ¿Será ella la elegida? "Esa es una pregunta difícil de responder" comentaba la misma actriz también en una reciente entrevista para Empire Magazine.

Así que nos quedamos con la duda, pero al menos sabemos que Black Panther: Wakanda Forever de nuevo dirigida por Ryan Coogler, también coautor del guion, tiene previsto estrenarse en nuestros cines el 11 de noviembre.

