Marvel aún no ha llamado a Tom Hanks para protagonizar una película

El Universo Cinematográfico de Marvel no para de expandirse, y parece lícito preguntarse si en algún punto se quedará sin grandes intérpretes de Hollywood para encarnar a sus personajes (al menos, intérpretes que no militen ya en las filas de la Distinguida Competencia). Eternals, su último gran estreno, ha incorporado a dos actrices de la talla de Angelina Jolie y Salma Hayek (puntas de lanza de un reparto inmenso que combina viejos y nuevos talentos), mientras que en un futuro próximo encontraremos a Oscar Isaac, Olivia Colman o Emilia Clarke dentro de algunas de las múltiples series que se aproximan a Disney+. Con todo este derroche de nombres, resulta extraño que no se haya reclutado aún al que bien puede ser el actor más querido de la industria.

Hablamos, claro, de Tom Hanks, que estos días presenta Finch, un film de ciencia ficción estrenado en Apple TV+ que dirige el mismo Miguel Sapochnik cuyo apellido está vinculado de forma imborrable a Juego de tronos. Hanks también estrenará próximamente el biopic de Elvis Presley que ayer lanzó teaser y cuyo rodaje le costó contraer el COVID-19, pero en su agenda no figura ningún proyecto de la Casa de las Ideas. Entrevistado en el podcast SmartLess que lideran Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, Hanks lo ha atribuido a una simple razón. “El problema es este. Primero, no me han llamado ni una vez. Nunca”. Y eso que, según contaba, las películas de Marvel le gustan mucho.

Hanks es tan majo que no necesita polemizar sobre Marvel (como hizo Ridley Scott hace poco tachando sus películas de “puto aburrimiento”), y llega a decir que “algunas son muy buenas”. Lo que no quiere decir que espere dar con un gran personaje en caso de que Kevin Feige le llame, pues conoce el historial. “Creo que si algún día me llaman, me dirán ‘¿hay opciones de que consideres interpretar a un secretario de defensa?’. Ya sabéis, un tipo que llega y dice ‘ayúdanos, Ultraman, no podemos sobrevivir’. Sería uno de esos tipos, no me dejarían ser el malo”. La figura de Hanks como hombre bueno a pie de calle es difícil de desafiar, y nadie lo pondría como enemigo de los Vengadores.

El actor parece recordar, en este sentido, que otras figuras veteranas como Anthony Hopkins, Glenn Close o Robert Redford han acostumbrado a representar en Marvel personajes secundarios que desde posiciones de autoridad encargaban misiones a los protagonistas. No es algo que le seduzca especialmente, así que de momento Hanks parece cómodo en su papel de espectador.

