Tom Hanks se supera a sí mismo. 'Finch' logra récord de visionados en su estreno en Apple TV+

Un hombre, un robot y un perro. Y en Apple están muy contentos porque la historia posapocalíptica de Finch dirigida por Miguel Sapochnik y protagonizada por Tom Hanks se ha convertido en el estreno más visto en su servicio de retransmisión de contenidos de Apple TV+, en funcionamiento desde hace poco más de dos años.

La compañía es reacia a difundir datos concretos de los visionados, pero las fuentes consultadas por Deadline aseguran que, estrenada el pasado viernes 5 de noviembre en más de 100 países, entre ellos España, en sus primeros días habría "eclipsado" el anterior récord de visionados, fueran largometrajes o series, y que ostentaba precisamente otro filme con Hanks, Greyhound: Enemigos bajo el mar ambientada durante la II Guerra Mundial y lanzada en julio del año pasado.

Tráiler de 'Finch', el filme posapocalíptico con Tom Hanks que quiere ser el bombazo de la temporada en Apple TV+ Tráiler de 'Finch'.

La misma fuente aseguraba que el primer día habría prácticamente doblado lo que logró Greyhound, y la audiencia se mantuvo durante el fin de semana. Sobre los escasos datos que se divulgaron en su momento, la película bélica dirigida por Aaron Schneider habría conseguido aumentar el número de suscriptores un 30 por ciento.

Finch es una producción de Amblin Entertainment que inicialmente también debía estrenarse en cines, de la mano de la distribuidora Universal, pero en mayo Apple Original Films se hizo con los derechos de distribución a nivel mundial.

La jugada le ha salido redonda y además tiene otro proyecto en desarrollo con Tom Hanks, aunque esta vez actuando solo como productor ejecutivo junto a Spielberg. Se trata de la miniserie de nueve episodios Masters of the Air, que también transcurre durante la II Guerra Mundial y se está rodando en el Reino Unido.

El futuro inmediato de Apple TV+ se vislumbra prometedor. Entre las novedades que están por llegar a su catálogo se encuentran Killers of the Flower Moon, lo nuevo de Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro como protagonistas; The Tragedy of Macbeth de Joel Coen y dirigiendo a Denzel Washington y Frances McDormand; Emancipation de Antoine Fuqua con Will Smith como estrella o Swan Song con Mahershala Ali, Naomie Harris, Glenn Close y Awkwafina.

