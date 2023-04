Este 17 de marzo supimos de la salida de Victoria Alonso de Marvel Studios. La precedía el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (marcado por las críticas a sus pobres efectos digitales) y le sucedería en unas semanas angustiosas para la Casa de las Ideas tanto otro despido, el de Ike Perlmutter, como los cargos por agresión de Jonathan Majors (intérprete de Kang). Alonso llevaba en el estudio desde el principio, y era la número 3 de la cúpula tras Kevin Feige y Louis D’Esposito.

Las razones no estaban claras. Alonso se dedicaba a supervisar el VFX de cada producción de Marvel, habiendo sido este departamento muy criticado (no ya por los resultados sino por el modo en que era gestionado, subcontratando a técnicos y empresas y convirtiendo a Marvel Studios en el cliente más odiado del sector), y encontrando en la citada Quantumanía un punto de no retorno. También se cruzaban otros motivos, como el hecho de que Alonso hubiera infringido supuestamente su contrato al producir Argentina 1985, nominada al Oscar.

Fuera cual fuera la motivación de Disney para echarla a la calle, es posible que no llegue a aclararse: Deadline recoge ahora que la compañía ha llegado a un acuerdo con Alonso. Este acuerdo habrá contemplado una sustanciosa indemnización, que servirá para frenar una posible demanda de Alonso a sus antiguos jefes. Una que ya se estaba gestando en los últimos días, a juzgar por un comunicado de la abogada de Alonso, Patricia Glaser, asegurando que “había mucho más en esta historia”.

“La idea de que Victoria fuera despedida por unas entrevistas sobre un proyecto de pasión personal sobre los derechos humanos y la democracia que fue nominado a un Oscar (y obtuvo la bendición de Disney) es ridícula”, declaró Glaser según trascendió que la culpa del despido era Argentina 1985, producida para Amazon Studios. “Victoria, una latina gay que tuvo el valor de criticar a Disney, fue silenciada. Luego fue despedida cuando se negó a hacer algo que consideraba censurable”.

Glaser hacía referencia a otra polémica previa: cuando en plena polvareda por la ley Don’t Say Gay de Florida (que sumió a Disney en una crisis de credibilidad con respecto a su compromiso con el colectivo LGTBIQ+), Alonso no temió criticar directamente al entonces CEO de Disney Bob Chapek. “Disney y Marvel tomaron una decisión muy equivocada que tendrá graves consecuencias”, concluía Glaser.

Antes de que la demanda tomara forma, Marvel ha logrado llegar a un acuerdo, y está por ver si el arreglo supone el fin de la historia y permite a la compañía centrarse en otros asuntos más peliagudos... como qué hacer con Major ahora que aparecen más mujeres acusándole de agresión.

